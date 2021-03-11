Tozman yaylalarının çehresi değişecek
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Tozman yaylalarının çehresi değişecek

11.03.2021 13:28 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:44
Tozman yaylalarının çehresi değişecek

Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürü Necmettin Yoldaş, bin 200 metre rakımda bulunan Tozman Köyü yaylalarının temiz havası ve doğal güzelliğiyle ön plana çıktığı anlatarak, "Buradaki köyümüzde bulunan yaylarımıza hayvan içme suyu göletlerinin oluşturmayı planladık ve bu sayede yaylalarımın...

Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürü Necmettin Yoldaş, bin 200 metre rakımda bulunan Tozman Köyü yaylalarının temiz havası ve doğal güzelliğiyle ön plana çıktığı anlatarak, "Buradaki köyümüzde bulunan yaylarımıza hayvan içme suyu göletlerinin oluşturmayı planladık ve bu sayede yaylalarımın çehresi değişecek" dedi.

İl Müdürü Yoldaş, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Hasan Öz ve İnhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zekiye Güler ile birlikte Bilecik'in İnhisar ilçesinde bağlı Tozman köyünün yaylalarında incelemelerde bulundu. Bin 200 metre rakımlı yayların temiz havası ve doğal güzelliklerine vurgu yapan İl Müdürü Yoldaş, yaklaşık 2 bin dekar alanda ceviz yetiştiriciliği yapan bir firmayı da ziyaret etti. Yaylada kurulmuş olan ceviz bahçelerini tek tek gezerek, incelemelerde bulunan İl Müdürü Yoldaş, üreticilere ceviz yetiştiriciliği ve bahçe tesisi konularında pratik bilgiler verildi. Tozman Köy Muhtarı İbrahim Özmen ve firma yetkilerinden bilgiler alan İl Müdürü Yoldaş, Tozman yaylalarına hayvan içme suyu göletlerinin oluşturmayı planladıklarını ve bunla ilgili çalışmalar başladıklarını belirtti.

Yaylada doğal olarak bulunan bir gölette de incelemelerde bulunan İl Müdürü Yoldaş, uygulayacağımız projelerle Tozman yaylasının çehresini değiştirme istedikleri ve toplu bir üretim merkezi haline getirmeyi planladıklarını belirtti. - BİLECİK

Tozman yaylalarının çehresi değişecek
Tozman yaylalarının çehresi değişecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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