Toyota ve BYD'den elektrikli araç için ortak şirket!
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Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil

Toyota ve BYD'den elektrikli araç için ortak şirket!

Toyota ve Çinli otomobil üreticisi BYD, yüzde 100 elektrikli araçlar sunmak için 7 Kasım 2019’da yaptıkları anlaşmayı hayata geçirerek şirketin kurulduğunu ilan ettiler.

10.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:32
Toyota ve BYD'den elektrikli araç için ortak şirket!

Toyota ve Çinli otomobil üreticisi BYD, yüzde 100 elektrikli araçlar sunmak için 7 Kasım 2019'da yaptıkları anlaşmayı hayata geçirerek şirketin kurulduğunu ilan ettiler.

Elektrikli araçlara yönelik araştırma ve geliştirme yapacak olan BYD TOYOTA EV TECHNOLOGY CO. LTD. (BTET) adlı yeni şirket operasyonlarına Mayıs ayında başlamayı planlıyor.

Yüzde 50/50 öz kaynak iştirakiyle kurulan ortak girişimde Toyota'dan Hirohisa Kishi başkan olarak görev alırken, BYD'den Zhao Binggen ise şirketin CEO'su görevini üstlenecek. Yaklaşık 300 çalışanın olacağı girişimde, Toyota ve BYD'den eşit sayıda olmak üzere 6 direktör ve 2 denetçi olacak.

BYD ve Toyota mühendisleri, aynı çatı altında görev yaparak Çin'deki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak araçlar geliştirecekler. Yeni şirket ile birlikte Toyota ve BYD'nin güçlü yanları bir araya getirilerek geliştirmeler yapılacak. Geliştirilecek yüksek teknolojiye sahip çevreci elektrikli araçlar, konforlu, güvenli ve müşteri odaklı olarak tasarlanacak.

Genel merkezi Shenzhen'de olacak şirkette Toyota ve BYD, Çin'de çevre koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve elektrikli araçların daha yaygın kullanılmasını destekleyecek elektrikli araçlar geliştirmek üzere aynı hedef üzerine birlikte çalışacaklar.

Kaynak: Carmedya.com

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