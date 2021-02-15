Toygun Ateş kimdir, kaç yaşında? Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş entübe mi edildi? Entübe ne demek?

Oyuncu Toygun Akay, bir süredir koronavirüs ile mücadele ediyordu. Bugün, ünlü ses sanatçısı Onur Akay, Toygun Ateş'in entübe edildiği haberini üzülerek verdi. Bunun üzerine sosyal medyada Toygun Ateş kimdir, kaç yaşında? Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş entübe mi edildi? Entübe ne demek? soruları soruldu. İşte detaylar...

Malatya'da bir korku filmin çekimi esnasında, rol alan oyuncu Toygun Ateş'in aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonucunda koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Covid-19 testi pozitif çıkan Toygun Ateş, solunum sorunu nedeniyle entübe edildi.

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

Toygun Ateş, 2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ateş, çok sayıda tiyatro oyununda yer almış ve tiyatrocu kimliğinin yanı sıra dizi ve sinema filmlerinde de yer almıştır. Sinema serüveni 1976 yılında başlayan Ateş, o yıldan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde yer almıştır. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yapmış ve aynı zamanda, sinema yönetmenliği ve senaryo yazarlığı gibi alanlarla da yer almıştır.

TOYGUN ATEŞ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Onur Akay, 66 yaşındaki Toygun Ateş'in koronavirüs tedavisinde durumunun ağır olduğunu belirti ve "Malatya'da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Toygun ağabeyin tedavisi hastanede devam ederken, maalesef durumu ağırlaştı, bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Olayı duyunca çalıştığı yapımcılardan Zeki Sincar ve Adem Sincar'a ulaştım. Onlar da dua isteyerek, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yattığını söylediler" ifadelerinde bulundu. Bunun üzerine entübe nedir, ne demek merak edildi.

ENTÜBE NE DEMEK?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir. Koronavirüs tedavisi görenlerin, solunum sorunu yaşadıkları ya da nefes almakta zorluk çektikleri durumlarda entübe edilirler. Entübe edilen hastalar, yoğun bakıma alınıtlar.