Tövbeler Olsun neden yok, yayın günü mü değişti? Tövbeler Olsun yeni günü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tövbeler olsun yayın günü mü değişti? Tövbeler olsun ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Tövbeler Olsun yayın günü mü değişti, neden yok? Tövbeler Olsun yeni günü ne zaman? Tövbeler Olsun yeni bölümleri ne zaman saat kaçta başlayacak? TRT 1 Tövbeler Olsun ne zaman?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Tövbeler Olsun dizisi normalde Pazar günleri yayınlanıyordu. Fakat yapılan açıklamaya göre dizinin günü değişti. Peki, Tövbeler Olsun yeni günü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

TÖVBELER OLSUN NEDEN YOK?

Dizinin yayın günü değişmiştir. Önceleri Pazar günleri ekrana gelen Tövbeler Olsun dizisi artık her hafta Perşembe günü TRT 1 ekranlarında olacak. Dizinin günü değiştiği için bugün ekranlara gelmedi.

TÖVBELER OLSUN YAYIN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Tövbeler olsun dizisinin yayın günü değişti. Tövbeler Olsun dizisi normalde pazar günleri yayınlanıyordu, ardından yapılan açıklamaya göre Perşembe gününe alındı.

TÖVBELER OLSUN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tövbeler Olsun dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına gelecek.

TÖVBELER OLSUN DİZİSİ KONUSU NE?

İşinde başarılı ancak fazlasıyla pinti olan mücevher imalatçısı ve aynı zamanda Horanta Holding'in yöneticisi Namzet Horanta'nın, pinti bir kişilikten cömertliğe dönecek olan hikayesini konu almaktadır. Bu değişim sırasında, "hatme çiçeğim" diye seslendiği karısı Latife ve oğulları Sinan ve Buğra'yı da etkilediğini fark eder.

TÖVBELER OLSUN OYUNCULARI KİMLER?

Güven Kıraç : Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu : Latife Horanta

Erkan Can : Osman Necipli

Çiçek Dilligil : Hülya Necipli

Naz Çağla Irmak : Aylin Necipli

Seda Türkmen : Nazmiye Horanta

Sercan Badur : Buğra Horanta

Hasan Kaçan : Öpücük Enişte

Cansu Kurgun : Jale

Batuhan Aydar : Anıl

Mert Denizmen : Ertan

Kerem Muslugil : Kazım Horanta-

İsmail Kavrakoğlu : Dilenci

Çiğdem Tunç : Aleyna Yeşilpınar

Ahmet Özhan : Doktor Şevki Hoşnefes

Ayça Işıldar : Makbule Geçti