Tövbeler Olsun ne zaman, saat kaçta? Tövbeler Olsun 23. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 15. bölüm canlı izle!

TRT 1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Tövbeler Olsun konusu ne merak edildi. Tövbeler Olsun 22. bölüm izle! Tövbeler Olsun 23. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Tövbeler Olsun TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Tövbeler Olsun 23. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 22. bölüm kesintisiz izle!

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü bu akşam 17 Ocak Pazar 2021 TRT 1 ekranlarına gelecek.

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Anıl ile ilgili bildiği gerçeği Namzet'e söyleyen Ertan yüzünden ortalık fena halde karışacaktır. Anıl'ın kızıyla parası için evlenmek istediğini düşünen Namzet ise Nazmiye'nin büyük tepkisiyle karşılaşır. Söylenenlere inanmayan Nazmiye, babasına ve Ertan'a karşı cephe alır. Kızını üzmeden bu sorunu çözmenin yollarını arayan Namzet ise Ertan'ın önerisiyle Anıl'dan 'Evlilik Sözleşmesi'ne imza atmasını isteyecektir.

Öte yandan Latife, Buğra ve Aylin'in düğünü için hazırlıklara başlar. Bu arada Latife'nin gelinlik için anlaşmak istediği ünlü modacı Aleyna işlerin daha da karışmasına sebep olacaktır.Bir çuval altınla birlikte hayatı değişip holding'e terfi eden Kazım'ı ise zorlu bir sınav beklemektedir. Altın dolu çuvalını kaybeden Kazım, Enişte ve Sinan ile birlikte çuvalı bulmak için her yolu deneyecektir.

Anıl'ın sakladığı büyük sırrı ne? Namzet 'in 'Evlilik Sözleşmesi' şartını duyan Nazmiye bu duruma nasıl tepki verecek? Düğün hazırlıkları yapan Hülya ve Latife arasında neler yaşanacak? Kazım'ın altınları nerede?

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

TÖVBELER OLSUN 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

TÖVBELER OLSUN 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazmiye'yi Anıl'a isteyeceği sırada Namzet'in planıyla neye uğradığını şaşıran Osman öfke içindedir. Namzet ve Osman büyük bir kavgaya tutuşur. Nazmiye'nin evlenmesine engel olmak için her yolu deneyen Namzet ise en sonunda pes eder ve Nazmiye ile Anıl nişanlanır.

Öte yandan Osman ise Aylin'i Buğra'ya istemeye hazırlanan Namzet'e zor anlar yaşatacaktır. İstanbul'a geri dönen Enişte ise bambaşka planların peşindedir. Define bulmak için çalışmalar başlatan 'Enişte' şans eseri Namzet'in altınlarına ulaşacaktır. Anıl ve Nazmiye'nin aşklarına engel olmaya kararlı olan Ertan ise aradığı fırsatı nihayet yakalar. Ertan, Anıl ile ilgili öğrendiği bu bilgiyi Namzet'e söylemeye karar verir.

Anıl'ın herkesten gizlediği sırrı ne? Osman, Aylin'i Buğra'ya isteyen Namzet'e nasıl bir cevap verecek?Altın sandığını bulan Enişte'nin Kazım ile birlikte yaptığı planı ne? Anıl'ın sırrını öğrenen Namzet'in tepkisi ne olacak?

Tüm bu soruların cevabı için Tövbeler Olsun yeni bölümüyle 10 Ocak Pazar Saat 20.00'de TRT1 'de...





TÖVBELER OLSUN OYUNCU KADROSU

Güven Kıraç - Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu - Latife Horanta

Erkan Can - Osman Necipli

Çiçek Dilligil - Hülya Necipli

Merve Erdoğan - Cemre Horanta

Mert Carim - Sinan Horanta

Naz Çağla Irmak - Aylin Necipli

Seda Türkmen - Nazmiye Horanta

Sercan Badur - Buğra Horanta

Ünal Silver - Fuat Peştemalci