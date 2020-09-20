Tövbeler Olsun 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Tövbeler Olsun 7. bölüm izle
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tövbeler Olsun 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Tövbeler Olsun 7. bölüm izle

Tövbeler Olsun dizisi 7. bölüm ile TRT1'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Tövbeler Olsun oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Tövbeler Olsun son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

20.09.2020 23:43 | Son Güncelleme: 21.09.2020 00:04

Tövbeler Olsun yeni bölüm ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Tövbeler Olsun 8. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

TÖVBELER OLSUN 8. BÖLÜM FRAGMANI

Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı da son bölümün ardından yayımlandı. Mahallede ortalık karışır. Tövbeler Olsun 8. bölümü 27 Eylül Pazar günü sevenleri karşısında olacak.

Tövbeler Olsun 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Tövbeler Olsun 7. bölüm izle

TÖVBELER OLSUN 7. BÖLÜM İZLE...

TÖVBELER OLSUN KONUSU NEDİR?

Başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak. Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor… Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.

Tövbeler Olsun 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Tövbeler Olsun 7. bölüm izle
Tövbeler Olsun 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Tövbeler Olsun 7. bölüm izle

İlgili Haberler

Yarım Kalan Aşklar 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Yarım Kalan Aşklar 1. bölüm izle
Yarım Kalan Aşklar 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Yarım Kalan Aşklar 1. bölüm izle
Çukur 4. sezon 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur 94. bölüm izle
Çukur 4. sezon 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur 94. bölüm izle
Maria ile Mustafa 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Maria ile Mustafa 3. bölüm izle
Maria ile Mustafa 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Maria ile Mustafa 3. bölüm izle

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Halil Sezai Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Sörloth Erol Bulut Metin Oktay Mbaye Diagne Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Niğde Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tövbeler Olsun 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Tövbeler Olsun 7. bölüm izle - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 00:04:12. #1.15#
title