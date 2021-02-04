Tottenham - Chelsea maçı ne zaman? Tottenham - Chelsea hangi kanalda?

Tottenham ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra'da oynanacak. Tottenham - Chelsea maçı ne zaman? Tottenham - Chelsea hangi kanalda?

Futbol severlerin merakla beklediği, Premier Lig'de 22. haftanın maçı Tottenham - Chelsea maçı ne zaman?Tottenham - Chelsea hangi kanalda?

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Tottenham-Chelsea Maçı 04 Şubat Perşembe günü oynanacak. Tottenham-Chelsea Maçı 23:00'de başlayacak.

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Azerspace uydusu üzerinden yayın yapan CBC Sport ve İdman TV, Tottenham ile Chelsea maçını canlı olarak yayınlıyor. S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.