Tottenham - Chelsea maçı ne zaman? Tottenham - Chelsea hangi kanalda?
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Tottenham - Chelsea maçı ne zaman? Tottenham - Chelsea hangi kanalda?

04.02.2021 10:44 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:48
Tottenham - Chelsea maçı ne zaman? Tottenham - Chelsea hangi kanalda?

Tottenham ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra'da oynanacak. Tottenham - Chelsea maçı ne zaman? Tottenham - Chelsea hangi kanalda?

Futbol severlerin merakla beklediği, Premier Lig'de 22. haftanın maçı Tottenham - Chelsea maçı ne zaman?Tottenham - Chelsea hangi kanalda?

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Tottenham-Chelsea Maçı 04 Şubat Perşembe günü oynanacak. Tottenham-Chelsea Maçı 23:00'de başlayacak.

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Azerspace uydusu üzerinden yayın yapan CBC Sport ve İdman TV, Tottenham ile Chelsea maçını canlı olarak yayınlıyor. S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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