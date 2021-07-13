Tosya'da yerli ürünler pazara indi
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Tosya'da yerli ürünler pazara indi

Tosya'da yerli ürünler pazara indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yerli tarım ürünleri halk pazarlarındaki tezgahlarda yerini almaya başladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yerli tarım ürünleri halk pazarlarındaki tezgahlarda yerini almaya başladı.

İlçenin köylerinde yetiştirilen domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, dereotu gibi sebzeler pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. İlçede pazartesi günleri kurulan halk pazarında satışa sunulan yerel ürünler ilçe halkından yoğun talep görürken, köylerde üretilen köy yumurtası da yine beğeni toplayan ürünler arasında yer alıyor. İlçenin Büyük Kızılca Köyünde çiftçilik yapan Erol Kara, ürünleri kendi tarlalarında yetiştirdiklerinin altını çizerek, "Domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi ürünleri kendi tarlamızda yetiştiriyoruz. Bunlar bizim yerel ürünlerimiz. Sezon başladı, şimdi ürünlerimizi halk pazarında ilçe halkımızın beğenisine sunuyoruz. Ürünlerimiz yerel olup, halkımız tarafından bilindiği için ilgi görüyor. Kendi topraklarımızda doğal gübre kullanarak ürettiğimiz ürünlerimizin lezzeti kullanıcılar tarafından takdir edilmektedir. Halk pazarında satışa sunduğumuz sebzelerle birlikte köyümüzde ürettiğimiz köy yumurtasını da satışa sunuyoruz. Tarım ürünleri yanında kendi üretimimiz olan hayvansal ürünler de tezgahlarda büyük beğeni topluyor. Pandemi tedbirleri altında kurulan halk pazarında satışa sunulan yöresel ürünler yoğun talep görüyor" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya'da yerli ürünler pazara indi
Tosya'da yerli ürünler pazara indi
Tosya'da yerli ürünler pazara indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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