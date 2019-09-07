Tosya'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

07.09.2019 10:55

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.



9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim öğretim yılı için okul güvenliği toplantısı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında yapıldı. Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Cumhuriyet Savcısı Onur Gülbahar, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile diğer ilgililer katıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından yapılan sunumda 2018-2019 eğitim öğretim yılı verileri paylaşılarak, okulların fiziki durumları ve yeni öğretim yılında öğrenci sayıları hakkında bilgi verildi. Geçmiş dönemlerde alınan tedbir ve güvenlik önlemlerinin paylaşıldığı toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda alınacak ek güvenlik tedbirleri, uyuşturucu madde kullanımlarıyla ilgili alınacak tedbirler, servis araçlarının denetimleri ve eğitimde kalitenin arttırılmasına yönelik konular görüşülerek karara bağlandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA