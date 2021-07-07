Tosuncuk suçla yıllar önce tanışmış! Eski ortağını "Seni çırılçıplak soyup dağa kaldırırım" diyerek tehdit etmiş
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Tosuncuk suçla yıllar önce tanışmış! Eski ortağını "Seni çırılçıplak soyup dağa kaldırırım" diyerek tehdit etmiş

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Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 6 yıl önce bir zamanlar ortak olduğu Doğukan A.'yı tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Doğukan A.'nın kendi bahis sitesini kurması üzerine sinirlenen Aydın'ın eski ortağını "Seni çırılçıplak soyup dağa kaldırırım" diyerek tehdit ettiği ardından da eve götürüp dehşet dolu anlar yaşattığı öğrenildi.

Binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. Aydın'ın suçla ilk karşılaşmasının Çiftlik Bank olmadığı ortaya çıktı. 6 yıl önce Bursa'da birlikte bahis sitesi açtığı arkadaşına şantaj yapmakla suçlanan Aydın'ın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir dosyasının olduğu öğrenildi.

ARKAŞADINA ŞANTAJ YAPTI

Sabah'ın haberine göre, Aydın 2015'te 24 yaşındayken bir bahis sitesi kurdu. Sitede çalışan arkadaşı Doğukan A. daha sonra kendisi için de bir internet sitesi açtı. Bilgilerinin çalınarak sitenin açıldığını iddia eden Aydın, arkadaşına "Çırılçıplak soyup dağa kaldırırım" diye şantaj yaptı. Başka arkadaşlarını da yanına alıp Doğukan A.'yı kendi evine götürdü.

DEHŞET DOLU ANLARIN ARDINDAN MAĞDUR ŞİKAYETÇİ OLDU

Evde de Doğukan A.'yı videoya alan Aydın ve arkadaşları siteyi kapatmasını isteyerek videoya çekti, "Seni döverim, konuşursun" diye korku dolu anlar yaşattı. Dehşet dolu anların ardından mağdur çocuk şikayetçi oldu.

"ARKADAŞIM BENİ DOLANDIRDI"

Aydın ve 2 arkadaşına dava açıldı. O dönem 25 yaşında olan Aydın ilk kez hakim karşısına çıktığı Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada arkadaşını dolandırıcılıkla suçladı. Hakime, "Ben bilgisayar yazılım işiyle uğraşıyorum. Doğukan da yanımda çalışıyordu. İnternet siteme ait bilgileri benden habersiz alıp kendisine site açmış. Siteyi kaldırması için evime gittik. Yaptığı site ile insanları dolandırdı. Görüntülerini kaydedip polise verecektim ama veremedim, o benden önce davranmış" dedi.

"BANA ŞANTAJ YAPTILAR"

Aydın'ın belki de ilk mağduru Doğukan D. ise Aydın'ın yanında bir süre çalışıp ayrıldığını söyleyerek "Ayrıldıktan sonra kendime site kurdum. Sitenin görünümü Mehmet Aydın'ın sitesinin görünümü ile aynıydı. Olay gecesi sanıklar kollarımdan tutup tartaklayıp arabaya bindirdiler. Mehmet'in evine götürdüler. Döveceklerini söyledikleri için korktum. İnternet sitemin şifresini tehditle aldılar. Şifresini değiştirip kullanmamı engellediler. Para vermezsem de çektikleri görüntüyü internette yayınlayıp rezil edeceklerini söylediler. Şantaj yaptılar" diyerek şikayetçi oldu.

CEZASI İLGİNÇ BİR GEREKÇE NEDENİYLE REDDEDİLDİ

Mahkeme ise ilginç bir karara imza attı. Aydın ve arkadaşlarını "Tehdit suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Şantaj" suçunu işlediği gerekçesiyle aldığı 1 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezasına çarptırdı. Aydın'ın cezası ise ilginç bir gerekçeyle ertelendi. Mahkeme, Aydın'ın sabıkasız olması, yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğunu ve kişilik özellikleriyle duruşma tutum ve davranışlarını dikkate alarak cezayı erteledi.

Tosuncuk suçla yıllar önce tanışmış! Eski ortağını 'Seni çırılçıplak soyup dağa kaldırırım' diyerek tehdit etmiş
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Tosuncuk suçla yıllar önce tanışmış! Eski ortağını "Seni çırılçıplak soyup dağa kaldırırım" diyerek tehdit etmiş - Haberler
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