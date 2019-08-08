"Tosun"+"Paşa"+"Kara"+"Ala"= 71 bin lira

08.08.2019 19:18

Kastamonu'da bir besici 700 ile 900 kilogram ağırlığındaki 4 kurbanlık danası için 71 bin lira fiyat biçti.

Merkeze bağlı Gökçekent köyünde çiftçilik yapan Cihan Zaim, özel beslediği "Tosun", "Paşa", "Kara", ve "Ala" ismini verdiği danasını satışa çıkardı.

AA muhabirine açıklama yapan Cihan Zaim, köyünde çitçilik ve besicilik yaptığını belirtti.

İşletmelerinde 100'e yakın hayvan bulunduğunu anlatan Zaim, "4 tane hayvanımızı göz bebeğimizi ayrı bir bölmede besledik. En büyüğü 'Tosun', daha sonra sırasıyla 'Paşa', 'Kara', ve 'Ala' geliyor. En büyük hayvanımız Tosun yaklaşık 900 kilogram geliyor. Buna 20 bin lira fiyat istiyoruz. Diğerleri de 800, 750 ve 700 kilogram geliyor. Onları da 18, 17 ve 16 bin liradan satışa çıkardık." dedi.

Danaların 2 buçuk yaşında olduğunu ifade eden Zaim, danaları kilolarından dolayı pazara götürmediklerini bulundukları yerden satışını yapmak istediklerini kaydetti.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zahmetli bir iş olduğuna değinen Zaim, "Her çeşit kurbanlığımız bulunuyor. Müşterilerimizi bekliyoruz. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarım." diye konuştu.

Kaynak: AA