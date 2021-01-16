Tosun Paşa filmindeki kız isteme sahnesini hatırlatan dolandırıcılıkta gelin ve annesi, adliyede
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Tosun Paşa filmindeki kız isteme sahnesini hatırlatan dolandırıcılıkta gelin ve annesi, adliyede

16.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:36
Tosun Paşa filmindeki kız isteme sahnesini hatırlatan dolandırıcılıkta gelin ve annesi, adliyede

MERSİN'de, akıllara Tosun Paşa filmindeki kız isteme sahnesini akıllara getiren 60 bin TL'lik dolandırıcılık olayında gözaltına alınan gelin adayı Y.S.'nin ifadesi ortaya çıktı.

MERSİN'de, akıllara Tosun Paşa filmindeki kız isteme sahnesini akıllara getiren 60 bin TL'lik dolandırıcılık olayında gözaltına alınan gelin adayı Y.S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Y.S.'nin, olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek, "F.K.'yı ben hiç görmedim. V.T. ile de ciddi düşünüyordum, evlenecektim" dediği öne sürüldü. 

Ankara ve Kırıkkale'de yaşayan 2 gencin ailesi, evliliğe aracılık ettiği belirtilen Ethem T. ile irtibata geçti. Ethem T., her iki aileyi de Mersin'de yaşayan Y.S. isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı. Damat adayları farklı tarihlerde gelin adayı Y.S. ile görüşüp evlenme kararı aldı. Ayrı ayrı zamanlarda Mersin'de Y.S.'yi, babası K.S.'den isteyen aileler, söz kesip nişan yaptı ve başlık parası dahil toplam 60 bin TL verdikten sonra memleketlerine döndü. İki gencin aileleri, kızın ailesinin çeşitli bahanelerle düğün tarihini ertelemesi üzerine Mersin'e gittiklerinde aynı adreste başka bir ailenin oturduğunu gördü. Telefonla da aileye ulaşamayan damat adayları ve aileleri, dolandırıldıklarını anlayarak polise şikayette bulundu. Polisin çalışması sonucu Y.S. adlı gelin adayı ve ailesi gözaltına alındı.

YÜZÜNÜ KAPATTIPolis ekiplerinin ağabey M.S. ile mağdur ailelere aracılık ettiği belirtilen Ethem T.'yi yakalama çalışmaları sürerken, gelin Y.S. ile annesi H.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Genç kadın ile annesi, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan gelin adayı, yüzünü de gizlemeye çalıştı.İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Y.S.'nin emniyette verdiği ifadede olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek, damat adaylarından V.T. ile ciddi düşündüğünü ve evleneceğini söylediği öğrenildi. Gelin Y.S., ifadesinde, "M.K.'yı ben hiç görmedim. V.T. ile de ciddi düşünüyordum, evlenecektim" dedi.


Tosun Paşa filmindeki kız isteme sahnesini hatırlatan dolandırıcılıkta gelin ve annesi, adliyede
Tosun Paşa filmindeki kız isteme sahnesini hatırlatan dolandırıcılıkta gelin ve annesi, adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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