Aynı anda iki adamla sözlenen kadının oyunu, taraflar karşılaşınca son buldu! Kız evin önünde birbirlerine girdiler
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Aynı anda iki adamla sözlenen kadının oyunu, taraflar karşılaşınca son buldu! Kız evin önünde birbirlerine girdiler

14.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:04
Aynı anda iki adamla sözlenen kadının oyunu, taraflar karşılaşınca son buldu! Kız evin önünde birbirlerine girdiler

Mersin'de birbirlerinden habersiz aynı kadın ile söz kesen 2 damat adayı ve aileleri, kız evinin önünde karşılaşınca kavga etti. Taraflardan toplam 60 bin TL aldıkları ileri sürülen gelin adayının babası, ağabeyi ve yengesi, dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alındı. Yaşanan olay Tosun Paşa filmindeki kız isteme kavgasını akıllara getirdi.

Ankara ve Kırıkkale'de yaşayan 2 gencin ailesi, evliliğe aracılık ettiği belirtilen E.T. ile irtibata geçti. E.T., her iki aileyi de Mersin'de yaşayan Y.S. isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı.

AYNI ANDA İKİ DAMAT ADAYIYLA EVLENME KARARI ALDI

Damat adayları farklı tarihlerde Y.S. ile görüşüp evlenme kararı aldı. Ayrı ayrı zamanlarda Mersin'e gelerek Y.S.'yi babası K.S.'den isteyen aileler, söz kestikten sonra nişan masrafları için toplam 60 bin TL verdikten sonra memleketlerine döndü.

Aynı anda iki adamla sözlenen kadın ve ailesinin oyunu, taraflar karşılaşınca son buldu

KIZ EVİNİN ÖNÜNDE KARŞILAŞINCA KAVGA ÇIKTI

4 Ocak Pazartesi günü Y.S. ile nişan yapmak için yeniden kente gelen aileler, öğle saatlerinde kız evinin önünde karşılaştı. Önce tartışan, ardından da kavga eden ailelere polis müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar dolandırıldıklarını anladı.

Aynı anda iki adamla sözlenen kadın ve ailesinin oyunu, taraflar karşılaşınca son buldu

DOLANDIRICILIKTAN GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Y.S.'nin babası K.S., ağabeyi M.S. ile yengesi İ.S.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken basın mensupları tarafından görüntülenen aile bireyleri, haklarındaki suçlamaları reddetti. Polis ekipleri, gelin adayı Y.S., annesi H.S. ve diğer ağabeyi M.S. ile mağdur ailelere aracılık yapan E.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan mağdur ailelerden biri ile Y.S. ve onun anne-babasının kuyumcuda takıları incelerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ortaya çıktı.

Aynı anda iki adamla sözlenen kadın ve ailesinin oyunu, taraflar karşılaşınca son buldu

TELLİOĞULLARI-SEFEROĞULLARI KAVGASI

Yaşanan ilginç olay, Tosun Paşa filmindeki kız isteme kavgasını akıllara getirdi. 1976 yapımı Kartal Tibet filminde Tellioğulları ile Seferoğulları aileleri, Yeşil Vadi'ye sahip olabilmek için İskenderiye Valisi Daver Bey'in kızı Leyla'yı kendi oğullarına istemek amacı ile aynı gün ve saatte gittikleri konakta karşılaşır. Taraflar arasında çıkan kavga, konaktaki askerler tarafından yatıştırılır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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