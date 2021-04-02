'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına Başkan Şahin açıklık getirdi
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'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına Başkan Şahin açıklık getirdi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlenmesiyle ilgili 'RTÜK sansürledi' iddialarına açıklık getirdi. Şahin, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasını yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlenmesiyle ilgili konuşan Ebubekir Şahin, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasını yaptı.

'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına Başkan Şahin açıklık getirdi
Ebubekir Şahin
'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına Başkan Şahin açıklık getirdi
Servet Uzun
Haberler.com
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