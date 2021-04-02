'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına Başkan Şahin açıklık getirdi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlenmesiyle ilgili 'RTÜK sansürledi' iddialarına açıklık getirdi. Şahin, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasını yaptı.