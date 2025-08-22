Tosun Paşa filmi konusu nedir? Tosun Paşa filmi oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi?
Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Tosun Paşa, aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ severek izleniyor. Peki, Tosun Paşa filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, ne zaman çekildi? Bu sorular film hakkında en çok merak edilen detayların başında geliyor.
1970'li yılların en çok izlenen yapımlarından biri olan Tosun Paşa, güçlü oyuncu kadrosu, eğlenceli senaryosu ve dönemin toplumsal yapısını hicveden mizahi diliyle dikkat çekiyor. Özellikle Kemal Sunal'ın sahneleri izleyicilerin hafızasına kazınmış durumda. Peki, Tosun Paşa filmi konusu nedir? Tosun Paşa filmi oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi?
TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Tosun Paşa filmi, Osmanlı döneminde Mısır'ın İskenderiye şehrinde geçen eğlenceli bir hikâyeyi anlatır. Filmde iki köklü aile, Tellioğulları ve Seferoğulları, bereketli Yeşil Vadi için büyük bir mücadeleye girer.
Tellioğulları, avantaj elde edebilmek için uşağı Şaban'ı (Kemal Sunal) Osmanlı paşası Tosun Paşa kılığına sokar. Şaban'ın bu rolü sayesinde işler karışır, çünkü o da Daver Bey'in kızı Leyla'ya (Müjde Ar) âşık olur. Ancak gerçek Tosun Paşa'nın ortaya çıkmasıyla birlikte eğlenceli ve unutulmaz sahneler yaşanır.
TOSUN PAŞA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Film, Yeşilçam'ın en güçlü kadrolarından birine sahiptir. İşte Tosun Paşa oyuncuları:
Kemal Sunal – Şaban / Sahte Tosun Paşa
Müjde Ar – Leyla
Şener Şen – Lütfü Tellioğlu
Adile Naşit – Adile Tellioğlu
Ayşen Gruda – Zekiye Tellioğlu
Mete Sezer – Daver Bey
Zihni Göktay, Ergin Orbey, Sıtkı Akçatepe, Bilge Zobu ve birçok usta isim
Bu kadro, filmin yıllar geçse de popülerliğini korumasının en önemli nedenlerinden biridir.
TOSUN PAŞA NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Yapım Yılı: 1976
Gösterim Tarihi: 1 Şubat 1976
Çekim Mekanları: İstanbul'un tarihi mekânları tercih edilmiştir.
Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı: Aile konakları sahneleri
Emirgan Korusu: Dış mekan sahneleri
Kilyos: Çöl sahneleri
Film her ne kadar Mısır'da geçiyor gibi görünse de, tamamı İstanbul'da çekilmiştir.