Tosun Paşa filmi konusu nedir? Tosun Paşa filmi oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi?

Tosun Paşa filmi konusu nedir? Tosun Paşa filmi oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Tosun Paşa, aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ severek izleniyor. Peki, Tosun Paşa filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, ne zaman çekildi? Bu sorular film hakkında en çok merak edilen detayların başında geliyor.

1970'li yılların en çok izlenen yapımlarından biri olan Tosun Paşa, güçlü oyuncu kadrosu, eğlenceli senaryosu ve dönemin toplumsal yapısını hicveden mizahi diliyle dikkat çekiyor. Özellikle Kemal Sunal'ın sahneleri izleyicilerin hafızasına kazınmış durumda. Peki, Tosun Paşa filmi konusu nedir? Tosun Paşa filmi oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi?

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tosun Paşa filmi, Osmanlı döneminde Mısır'ın İskenderiye şehrinde geçen eğlenceli bir hikâyeyi anlatır. Filmde iki köklü aile, Tellioğulları ve Seferoğulları, bereketli Yeşil Vadi için büyük bir mücadeleye girer.

Tellioğulları, avantaj elde edebilmek için uşağı Şaban'ı (Kemal Sunal) Osmanlı paşası Tosun Paşa kılığına sokar. Şaban'ın bu rolü sayesinde işler karışır, çünkü o da Daver Bey'in kızı Leyla'ya (Müjde Ar) âşık olur. Ancak gerçek Tosun Paşa'nın ortaya çıkmasıyla birlikte eğlenceli ve unutulmaz sahneler yaşanır.

Tosun Paşa filmi konusu nedir? Tosun Paşa filmi oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi?

TOSUN PAŞA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Film, Yeşilçam'ın en güçlü kadrolarından birine sahiptir. İşte Tosun Paşa oyuncuları:

Kemal Sunal – Şaban / Sahte Tosun Paşa

Müjde Ar – Leyla

Şener Şen – Lütfü Tellioğlu

Adile Naşit – Adile Tellioğlu

Ayşen Gruda – Zekiye Tellioğlu

Mete Sezer – Daver Bey

Zihni Göktay, Ergin Orbey, Sıtkı Akçatepe, Bilge Zobu ve birçok usta isim

Bu kadro, filmin yıllar geçse de popülerliğini korumasının en önemli nedenlerinden biridir.

Tosun Paşa filmi konusu nedir? Tosun Paşa filmi oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi?

TOSUN PAŞA NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapım Yılı: 1976

Gösterim Tarihi: 1 Şubat 1976

Çekim Mekanları: İstanbul'un tarihi mekânları tercih edilmiştir.

Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı: Aile konakları sahneleri

Emirgan Korusu: Dış mekan sahneleri

Kilyos: Çöl sahneleri

Film her ne kadar Mısır'da geçiyor gibi görünse de, tamamı İstanbul'da çekilmiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
'AK Partiliyim', 'Teşkilattanım' diyen kadının yalanı karakolda ortaya çıktı

"AK Partiliyim", "Teşkilattanım" dedi, yalanı karakolda ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğenini evde erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı

Yeğenini evde sevgilisiyle yakalayan amca dehşet saçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.