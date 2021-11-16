BURSA (Habermetre) - 16 KASIM 2021

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TOSFED Baja Kupası 2. Ayak Yarışı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda TOSFED Baja Kupası 2. Ayak yarışları 12-14 Kasım 2021 tarihlerinde Bursa'da gerçekleşmiştir.

Yaklaşık 25 aracın katılımı ile 200 km'lik özel etaptan oluşan bu zorlu yarış, Uluabat'tan başlayıp, Warn Türkiye özel etabı ve BAV özel etabı ile Sincansarnıç'a kadar uzanmıştır. 14 Kasım 2021 tarihinde Aloft Bursa Hotelde düzenlenen ödül töreninde kupalar sahiplerini bulmuştur.

GENEL KLASMANDA

Birinci: Mert Becce ve Sertaç Tatar

İkinci: Tolga Yılmaz ve Ejder Tekin

Üçüncü: Murat Kamil Altun ve Tuvana Sayar

ÖZEL ETAP WARN KATEGORİSİNDE

Mert Becce ve Sertaç Tatar birinci olmuştur.

ÖZEL ETAP BTSO (BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI) KATEGORİSİNDE

İsrafil Akyüz ve Timur Sancak birinci olmuştur.

ÖZEL ETAP AHMET BURKAY KATEGORİSİNDE

İsrafil Akyüz ve Timur Sancak birinci olmuştur.

SINIF SIRALAMASINDA

TH1 SINIFI

Birinci: Mert Becce ve Sertaç Tatar

İkinci: Tolga Yılmaz ve Ejder Tekin

Üçüncü: Murat Kamil Altun ve Tuvana Sayar

TH2 SINIFI

Birinci: İlyas Sönmez ve Bozkır Pelister

İkinci: Salih Çarpışantürk ve Mehmet Yıldırım

Üçüncü: Batuhan Korkut ve Mert Tepe

SSV-2 SINIFI

Birinci: İsrafil Akyüz ve Timur Sancak

İkinci: Ertan Nacaroğlu ve Onur Sırımoğlu

Üçüncü: Eylem Tekin ve Ali Saim Tekin

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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