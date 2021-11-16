TOSFED Baja Kupası 2. Ayak Yarışı
16 KASIM 2021BASIN BÜLTENİTOSFED Baja Kupası 2. Ayak YarışıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda TOSFED Baja Kupası 2. Ayak yarışları 12-14 Kasım 2021 tarihlerinde Bursa'da gerçekleşmiştir.
BURSA (Habermetre) - 16 KASIM 2021
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TOSFED Baja Kupası 2. Ayak Yarışı
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda TOSFED Baja Kupası 2. Ayak yarışları 12-14 Kasım 2021 tarihlerinde Bursa'da gerçekleşmiştir.
Yaklaşık 25 aracın katılımı ile 200 km'lik özel etaptan oluşan bu zorlu yarış, Uluabat'tan başlayıp, Warn Türkiye özel etabı ve BAV özel etabı ile Sincansarnıç'a kadar uzanmıştır. 14 Kasım 2021 tarihinde Aloft Bursa Hotelde düzenlenen ödül töreninde kupalar sahiplerini bulmuştur.
GENEL KLASMANDA
Birinci: Mert Becce ve Sertaç Tatar
İkinci: Tolga Yılmaz ve Ejder Tekin
Üçüncü: Murat Kamil Altun ve Tuvana Sayar
ÖZEL ETAP WARN KATEGORİSİNDE
Mert Becce ve Sertaç Tatar birinci olmuştur.
ÖZEL ETAP BTSO (BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI) KATEGORİSİNDE
İsrafil Akyüz ve Timur Sancak birinci olmuştur.
ÖZEL ETAP AHMET BURKAY KATEGORİSİNDE
İsrafil Akyüz ve Timur Sancak birinci olmuştur.
SINIF SIRALAMASINDA
TH1 SINIFI
Birinci: Mert Becce ve Sertaç Tatar
İkinci: Tolga Yılmaz ve Ejder Tekin
Üçüncü: Murat Kamil Altun ve Tuvana Sayar
TH2 SINIFI
Birinci: İlyas Sönmez ve Bozkır Pelister
İkinci: Salih Çarpışantürk ve Mehmet Yıldırım
Üçüncü: Batuhan Korkut ve Mert Tepe
SSV-2 SINIFI
Birinci: İsrafil Akyüz ve Timur Sancak
İkinci: Ertan Nacaroğlu ve Onur Sırımoğlu
Üçüncü: Eylem Tekin ve Ali Saim Tekin
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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