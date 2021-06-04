Tosb'u Ziyaret Eden Vali Yavuz, Üretim ve İş Gücünü Yerinde İnceledi
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Tosb'u Ziyaret Eden Vali Yavuz, Üretim ve İş Gücünü Yerinde İnceledi

Tosb'u Ziyaret Eden Vali Yavuz, Üretim ve İş Gücünü Yerinde İnceledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Her zaman iş dünyasının, üreticinin ve üretimin yanında olan, başarıya gidilen yolda desteğini esirgemeyen Vali Seddar Yavuz, bugün Gebze'deki programının ardından Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) yönetimini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Her zaman iş dünyasının, üreticinin ve üretimin yanında olan, başarıya gidilen yolda desteğini esirgemeyen Vali Seddar Yavuz, bugün Gebze'deki programının ardından Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) yönetimini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu ve oğlu Doğukan Dudaroğlu, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam ve TOSB Bölge Müdürü Murat Demir tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz, yönetim binasına geçip, çalışmalar hakkında bilgi alarak, bir süre sohbet etti.

Vali Seddar Yavuz TOSB Bölgesinde yer alan ve otomotiv tedarik sektöründe dünyanın lider markalarından biri olmak için yatırımlarına hız kesmeden devam eden EKU Fren ve Döküm Sanayi A. Ş. ile yerel ve bölgesel otomobil üreticileri için termal sistemler üreten DENSO Otomotiv Parçaları Sanayi A. Ş. 'yi ziyaret etti.

Fabrikaların çalışma şekilleri, Türkiye ve Dünya piyasasındaki başarıları başta olmak üzere ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasındaki iş gücünü, başarı öykülerini yerinde inceleyen Vali Seddar Yavuz: "Ülkemiz ve ilimizin kalkınmasında emeği olan iş dünyasının her zaman yanındayız. " diyerek Fabrika yetkilileri ve işçilerle sohbet edip, başarı ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

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