Torununun mürüvetini göremeyen yaşlı kadın, eşinin kullandığı aracın altında kaldı
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Torununun mürüvetini göremeyen yaşlı kadın, eşinin kullandığı aracın altında kaldı

Torununun mürüvetini göremeyen yaşlı kadın, eşinin kullandığı aracın altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çal ilçesinde karpuz doğrayan yaşlı kadın, eşinin kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çal ilçesinde karpuz doğrayan yaşlı kadın, eşinin kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşlı kadının 15 gün sonra torununun dünya evine gireceği öğrenildi.

Kaza Çal ilçesi Alfaklar Mahallesinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, 87 yaşındaki Fatma Acun'a karpuz doğradığı sırada eşi M.A.'nın kullandığı 20 V 9987 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Fatma Acun'u gören M.A. araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Fatma Acun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri M.A.'yı gözaltına alırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Fatma Acun' un 15 gün sonra evlenecek torunu için hazırlık yaptığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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