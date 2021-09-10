TOROSLARDAKİ GÜZELLİK GÖMBE YAYLASI
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TOROSLARDAKİ GÜZELLİK GÖMBE YAYLASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan 3024 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde bulunan Gömbe Yaylası, yeşili, suyu, havasıyla tam bir doğa harikası. Yayla, Antalya'da 40 dereceyi bulan sıcaklıktan bunalanların kaçış noktalarından biri.

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan 3024 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde bulunan Gömbe Yaylası, yeşili, suyu, havasıyla tam bir doğa harikası. Yayla, Antalya'da 40 dereceyi bulan sıcaklıktan bunalanların kaçış noktalarından biri.

Gömbe Yaylası, Kaş İlçesi sınırları içinde. Adını aldığı ovanın ve Toroslara doğru yer alan yeşil örtünün içinde kurulu. Bölgenin merkezi Gömbe Mahallesi. Toroslara doğru tırmandıkça yeşilin her tonu ile karşılaşılıyor. Gömbe Yaylası'nın üstünde bulunan Akdağ'ın zirvesine doğru tırmandıkça, Gömbe ve Elmalı Ovası'na hayat veren su kaynaklarını oluşturan Uçarsu Şelalesi ve Yeşil Göl ziyaretçileri karşılıyor. Bu yıl sular az da olsa iki kaynak ovaya hayat vermeye devam ediyor. İki su kaynağı da denizden yaklaşık 1800 metre yükseklikte. Bu iki su kaynağı, Gömbe Yaylası'nın yanında bulunan Çayboğazı Barajı'na akıyor. Barajda toplanan su, Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veriyor. Toroslardan fışkıran suaların bir bölümü, borulara alınarak Kaş ve Demre'nin mahallelerine içme suyu olarak götürülüyor.

Uçarsu ve Yeşil Göl, Alevi yurttaşlarca kutsal sayılıyor. Anadolu erenlerinden Abdal Musa'nın kehaneti olduğuna inanılan su yazın Gömbe Ovası'na, kışın Muğla'nın Seydikemer ulçesi yönüne akıyor. Gömbe Yaylası, Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden biri. Elme ve şeftali başta olmak üzere birçok meyve yetişiyor.

Gömbe Yaylası çevresinde son yıllarda yaz seracılığı gelişti. Domates üretimi yeni bir geçim kaynağı olarak ortaya çıktı. Gömbe Yaylası'na gelenlerin en çok rağbet ettiği yiyecek, keçi etinden yapılan, fırında odun ateşinde pişirilen Gömbe Kebabı. Gömbe Yaylası'nda gecelemek, tatil yapmak isteyenler için son yıllarda konaklama olanakları da gelişiyor. Gömbe Yaylası'nın dört bir yanı sedir ormanlarıyla kaplı. Sedir ağacından yapılan yöreye özgü ağaç evlerde konaklanabiliniyor. Son yıllarda yabancı turistler de Gömbe Yaylası'na gelmeye başladı.

Bir işletmede çalışan aşçı Esin Kaya, Gördüğünüz Gömbe kebabı. Altı aylık oğlaklardan yapılıyor. Fırın kebabıdır aynı zamanda. Fırında pişiriliyor. Gömbe kebabı yemek için Gömbe'ye bekliyoruz dedi. Gömbe Yaylası'na uzun süreli tatile gelen Hollandalı Johannavan Heijningen, Marmaris'te yaşadığını belirterek, Sıcaktan bunaldım. Alternatif ararken Gömbe Yaylası'nı gördüm. Burada doğa harika, hava çok güzel ve serin. Terlemiyorsunuz. Geceleri çok rahat uyuyorsunuz. Burada insan huzur buluyor diye konuştu.

Gömbe'deyaşamını sürdüren Mustafa Acar ise Gömbe yemyeşil doğası ile, serin havasıyla, buz gibi sularıyla yazın sıcaklarından kaçılıp, güzel bir tatil yapmak için Türkiye'nin en güzel yaylalarından biri. Gömbe dört mevsim çok güzel. Herkesi Gömbe'ye bekliyoruz dedi.

TOROSLARDAKİ GÜZELLİK GÖMBE YAYLASI
TOROSLARDAKİ GÜZELLİK GÖMBE YAYLASI
TOROSLARDAKİ GÜZELLİK GÖMBE YAYLASI
TOROSLARDAKİ GÜZELLİK GÖMBE YAYLASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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