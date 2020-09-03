Toroslar'da asfalt çalışmaları devam ediyor
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Toroslar'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Toroslar Belediyesi'nin, ilçe genelinde asfalt serim ve bakım çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Toroslar'da asfalt çalışmaları devam ediyor
03.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:48

Toroslar Belediyesi'nin, ilçe genelinde asfalt serim ve bakım çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yolların asfaltlanarak daha konforlu ve güvenli hale getirilmesini amaçlayan ekipler, asfalt serim çalışmalarının yanında ihtiyaç duyulan sokaklarda kaldırım çalışması da yapıyor. Plan ve program dahilinde çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akbelen Mahallesi'nde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Daha yaşanılabilir bir Toroslar için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Yaptığımız mahalle gezilerimiz sırasında sokaklarımızdaki eksiklikleri tespit ediyoruz. Muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarımızı programlıyoruz. Bununla beraber kanalizasyon, doğalgaz, elektrik ve internet gibi alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve tahrip olan yollarımızda asfalt bakım ve onarım çalışmalarımız da devam ediyor. Ekiplerimiz, Akbelen Mahallesi'nde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmalarla, Toroslarımızda kesintisiz trafik akışını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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