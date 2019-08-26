Torbalıspor'dan Terra Pizza'ya çağrı

26.08.2019 16:50

Ulusalda Galatasaray'a yerelde Torbalıspor'a destek olun

Tüm Türkiye Torbalılı firma Terra Pizza'nın Galatasaray'a sponsorluğunu konuşuyor. Yazıbaşı'daki üretim tesisinden Türkiye'nin dört bir yanına pizza gönderen ve sektöründe Türkiye'nin en iyi firması olarak gösterilen Terra Pizza'ya bir çağrı da Torbalıspor'dan geldi. Galatasaray'a yıllık 18 milyon liralık sponsorluk ve ayrıca yıllık cirodan pay verecek olan Terra Pizza'ya seslenen Torbalıspor Basın Sözcüsü Teoman Sönmez, Torbalıspor'a 3.Lig yolunda Terra Pizza gibi köklü firmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Sönmez, "Kendileri ile görüşüp destek isteyeceğiz. Belki de profesyonel lige çıkma yolunda en büyük desteği de onlardan göreceğiz" ifadelerini kullandı.

TEOMAN SÖNMEZ'DEN ÇAĞRI

Terra Pizza'nın spora verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu belirten Sönmez, "Torbalı'da üretim yapan, yıllardır ilçenin yüz akı olan Terra Pizza gibi bir firmanın Galatasaray gibi bir camiaya destek olması elbette ki sporseverler olarak bizleri de sevindirdi. 3.Lig yolunda bizim de Terra Pizza gibi önemli bir firmanın sponsorluğuna ihtiyacımız var. Yıllardır ilçede üretimini gerçekleştiren firmanın bizim bu talebimizi geri çevirmeyeceğine ve şehrinin takımına destek olacağına inancımız tamdır. Basın yoluyla kendilerine çağrıda bulunuyoruz. Gelin ülke genelinde Galatasaray'a, yerelde de Torbalıspor'a destek olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler