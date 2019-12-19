19.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:58

Torbalı'daki Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

İzmir'in Torbalı ilçesindeki 54 Kıbrıs gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından 45 yıl sonra gönderilen berat ve madalyalar törenle dağıtıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Torbalı'daki 54 gaziye madalya ve beratlarının dağıtımı için bugün Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Eser İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sabittin Keskin, Torbalı İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Abdulsamet Korkmaz, Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Fikri Şerefoğlu ve gaziler katıldı. Törende konuşan Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Harekata katılarak bugün burada olan kahraman gazilerimiz büyük bir zafere imza atıp, Kıbrıs Türkleri'ni özgürlüğe kavuşturdular dedi. Kaymakam Öter, Yıllardır gazilerimiz bugünü bekliyordu. 1974 yılına kadar Kıbrıs Türklerine Rumlar tarafından planlı bir şekilde işkenceler ve zulümler yapıldı. Kardeşlerimize yapılan bu zulme ülkemiz hiçbir zaman kayıtsız kalmadı. Harekata katılarak bugün burada olan kahraman gazilerimiz büyük bir zafere imza atıp, Kıbrıs Türklerini özgürlüğe kavuşturdu. Bu yüzden onlara minnettarız. Türk milleti hiçbir zaman hiç kimseye boyun eğmemiştir. Bunu Çanakkale'de de, Büyük Taarruz'da da, Kıbrıs Harekatı'nda da, 15 Temmuz'da da, Kuzey Irak'ta da gördük. Türk milleti her zaman düşünmeden, mazlumun yanında olmuştur dedi.

Konuşmaların ardından 54 Kıbrıs gazisine berat ve madalyaları protokol üyeleri tarafından tek tek dağıtıldı. 45 yıl sonra onurlandırılan Kıbrıs gazileri, büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: DHA

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