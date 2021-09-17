Torbalı'da Mobilya Organize Sanayi Bölgesi için bakanlık onayı alındı

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında bulunan hazineye ait 62,6 hektarlık arazide kurulacak olan Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'ne Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onay verildiğini bildirdi.

Kaya yaptığı yazılı açıklamada bakanlık Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün 16 Eylül 2021 tarihli yazısıyla Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'ne olur verildiğini belirtti.

Kaya dün itibariyle bölgenin kuruluş işlemleri öncesindeki tüm prosedürlerinin tamamlandığını ifade ederek müteşebbis heyetin çalışmalarına hızla başlayacağını ifade etti.

Mevcut Torbalı OSB'nin Torbalı Mobilya İhtisas ve Karma OSB'ye dönüşeceğini kaydeden Kaya, "Buraya 64 mobilya fabrikası kurulacak. Karabağlar'daki mobilya üreticilerimiz, uygun fiziki şartlara sahip, ultra modern OSB içerisinde üretim imkanına kavuşacak. Burada en büyük katkıyı sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm İzmirliler adına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Karabağlar'da 30 okul yapılacak

Öte yandan Kaya, Karabağlar'da inşaatı devam eden okulların şantiyelerini ziyaret etti.

Karabağlar'a 30 okul yapacaklarını ve bu okulların tamamlanmasının ardından ilçede tekli eğitime geçileceğini belirten Kaya, Karabağlar programı çerçevesinde Kazım Karabekir, Özgür, Günaltay ve Yunus Emre mahallelerinde vatandaşlarla buluştu, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kaya, Karabağlar için planlanan 30 okuldan Naci Şensoy Anadolu Lisesi ve bir ilkokulun tamamlanarak hizmete girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan 15 okulun yerine de modern ve depreme dayanıklı okullar inşa edeceğiz. 5 tanesinin inşaatı başladı ve devam ediyor. 10 tanesinin inşaatı önümüzdeki günlerde başlayacak. Bunlardan Eskiizmir İlkokulu'nu yarıyıla yetiştireceğiz. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Ortaokulu'nu, Sadullah Sever İlkokulu'nu, Duğrallar İlkokulu'nu ve Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni de 2022'ye yetiştireceğiz."

Karabağlar'da planlanan 30 sayısına ulaşmak için 4 okul arsasına daha ihtiyaç bulunduğunu belirten Kaya, İzmir genelinde okul yapılacak arsa bulmada güçlük çekildiğini, CHP'li belediyelerin arsa üretmediğini, Karabağlar'da mevcut arsalara yapılacak okulların da ruhsatlarının geciktirildiğini kaydetti.

Mustafa Baykaş İlkokulu ve Adnan Mazıcı İlkokulu'nun ruhsatlarının aylardır Karabağlar Belediyesi'nde beklediğini açıklayan Kaya, "Derdimiz, en son teknolojik gelişmeleri eğitim sistemimize entegre etmek, modern okullar ve modern sınıflar inşa edip yavrularımızın eğitim kalitesini artırmak. Bu işin siyaseti olmaz. Eğitimden, yavrularımızın gelecekleri üzerinden siyaset yapılmaz. Yanlış yapıyorsunuz, bu yanlıştan dönün. Eğitimle ilgili işleri hızlandırın." ifadelerini kullandı.