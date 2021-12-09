Torbalı Belediyesinde sendikalı 2 işçinin işten çıkarıldığı iddiası - Haberler
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Torbalı Belediyesinde sendikalı 2 işçinin işten çıkarıldığı iddiası

Torbalı Belediyesinde sendikalı 2 işçinin işten çıkarıldığı iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İZMİR (İHA) – Torbalı Belediyesinin bünyesindeki şirketlerden TORBEL A.Ş.'de sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 2 işçinin işten çıkarıldığı iddiası üzerine sendikası üyeleri, belediye önünde eylem yaptı.

İZMİR (İHA) – Torbalı Belediyesinin bünyesindeki şirketlerden TORBEL A.Ş.'de sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 2 işçinin işten çıkarıldığı iddiası üzerine sendikası üyeleri, belediye önünde eylem yaptı.

Torbalı Belediyesine bağlı TORBEL A.Ş'de, Belediye-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işçilerin uzun süredir belediye yetkilileri tarafından baskı altında tutuldukları ve sendika üyesi 2 işçinin de işten çıkarıldığı iddia edildi. Belediye-İş sendikası üyeleri, bugün öğle saatlerinde Torbalı Belediyesi önünde eylem yaparak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendika üyesi oldukları için işten atılmanın ve sendikadan istifaya zorlanmanın Anayasa'nın 51. maddesine göre suç olduğunu belirtilen açıklamada, Torbalı Belediyesi yetkililerinin suç işlediği öne sürüldü. Sendika üyeleri, belediyede en temel hak olan sendikalaşma ve örgütlenme hakkını kullananların işten çıkarılmasının herhangi bir açıklaması olmadığını vurgulayarak, örgütlü mücadele olmadan demokrasi mücadelesinin verilemeyeceğini belirtti. - İZMİR

Torbalı Belediyesinde sendikalı 2 işçinin işten çıkarıldığı iddiası

Torbalı Belediyesinde sendikalı 2 işçinin işten çıkarıldığı iddiası

Torbalı Belediyesinde sendikalı 2 işçinin işten çıkarıldığı iddiası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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