Tepkiler geri adım attırdı! Torbalı Belediye Başkanı oğlunun görevine son verdi
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, belediye şirketinde genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdiği oğlunun işine tepkiler üzerine son verdi.
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlikşirketinde genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdiği oğlunun işine kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine son verdiğini bildirdi.
Uygur, yaptığı yazılı açıklamada, TORBEL'in sıradan bir şirket olmadığını, memurlar hariç tüm belediye personelinin burada çalıştığını dile getirdi.
ÖZÜR DİLEDİUygur, olayla ilgili yanlış anlaşılma olduğunu savunarak herkesten özür diledi. İsmail Uygur, oğlunu, belediye şirketi olan TORBEL'deki genel müdür yardımcılığı görevine getirmiş, yapılan eleştirilere "Güvenebileceğim kimse yoktu. Oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Benim sağlıklı veriye, bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor." karşılığını vermişti.
Kaynak: AA
Son Dakika Güncel Haberleri