Topunu almak isterken kanala düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
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Topunu almak isterken kanala düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Topunu almak isterken kanala düşen çocuğun cansız bedeni bulundu Eskişehir'de suya kaçan topunu almak isterken ayağı kayarak sulama kanalına düşen 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Topunu almak isterken kanala düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de suya kaçan topunu almak isterken ayağı kayarak sulama kanalına düşen 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Uluönder Mahallesi'ndeki bir parkta oyun oynayan Abdullah E. (15)'in topu sulama kanalına kaçtı. Topunu almak için kanala yaklaşan Abdullah E., ayağının kayması sonucu suya düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, ambulans ve AFAD bünyesinde görevli balıkadam ekibi sevk edildi. Abdullah E.'nin suya düşüşünü gören arkadaşları endişeli bir şekilde olayı polis ekiplerine anlattı. Durumu öğrenerek olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları ise kanalın başında gözyaşı döktü.

Arama kurtarma ekipleri buldu

Suya düşme olayı sonrasında Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Saatlerce Abdullah E.'yi su içinde arayan ekipler gece saatlerinde sonuca ulaştı. Suya düştüğü alanın yaklaşık 2 kilometre ilerisinde çocuğun cansız bedeni arama ekipleri tarafından bulundu. Sudan çıkarılan Abdullah E.,'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Topunu almak isterken kanala düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
Topunu almak isterken kanala düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
Topunu almak isterken kanala düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
Topunu almak isterken kanala düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kazım Ulusoy

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