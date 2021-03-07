Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı

07.03.2021 20:58 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:19

Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı -Ekiplerin müdahalesi ile yol kısa sürede trafiğe açıldı Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi'nin yolunda sağanak yağış sonrasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı

-Ekiplerin müdahalesi ile yol kısa sürede trafiğe açıldı

DÜZCE - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi'nin yolunda sağanak yağış sonrasında toprak kayması meydana geldi. Mahallenin yolunu kapatan toprak kayması ekiplerin müdahalesi ile açıldı.

Toprak Kayması Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskiköy Mahallesi'ni D-100 karayolu ile bağlayan tuta mevkiinde sağanak yağış sonrasında toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 50 metrelik alanda etkili olan toprak kaymasını, Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gördü. Mahallede devriye atan polis ekipleri geri dönüş esnasında toprak kaymasını fark ederek durumu Kaynaşlı Belediyesi ekiplerine bildirdi. Düşen toprak ve taş parçaları, 350 nüfuslu Eskiköy Mahallesi ile Gırgın Çayırı Mesire Alanı'na ulaşıma sağlayan yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler Eskiköy Mahallesi'ni D-100 Karayolu'na bağlayan tuta mevkiinde meydana gelen toprak kaymasına müdahale ederek yolun açılmasını sağladı. Polis ekiplerinin geçemediği yolu kısa sürede açan ekipler, daha sonra yolda genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı
Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı
Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı
Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı
Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı
Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı
Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı
Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı
Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı
Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı
Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hakan Yılmaz İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 21:19:20. #1.16#
title