'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı - Haberler
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'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı

'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

20 Ocak 2020 yılında hayatını kaybeden Toprak Dede olarak bilinen TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Melikgazi Belediyesi tarafından adının verildiği Hayrettin Karaca Parkı'nda anıldı.

KAYSERİ (İHA) - 20 Ocak 2020 yılında hayatını kaybeden Toprak Dede olarak bilinen TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Melikgazi Belediyesi tarafından adının verildiği Hayrettin Karaca Parkı'nda anıldı.

Erenköy Mahallesi'nde bulunan parkta TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilciliği ile beraber bir anma töreni düzenlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber Toprak Dede'yi ismini verdiğimiz parkında rahmetle anıyoruz. Hayrettin Karaca'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisi tüm Türkiye'ye örnek oldu. Herkese doğa ve yeşilin sevgisini aşıladı. Herkes ağaç dikmeyi, yeşillendirmeyi onun sayesinde oldukça sevdi. Yaptığı ağaçlandırma çalışmaları ile geleceğimiz gençlere yeşil bir miras bıraktı. Ben kendisiyle tanışmadım ama yapılan işi takdir etmek gerekiyor. İnşallah bizler de Melikgazi'yi daha yeşil bir hale getirmek için ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu parkımız Türkiye'de ilk defa kendisi adına açtığımız bir park burası. Onun adını burada yaşatacağız. Ülkemize emeği geçmiş insanların unutulmaması lazım ve hep hatırlanması gerekiyor. Mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı da Hayrettin Karaca isminin verildiği park için Başkan Dr. Palancıoğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ

'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı

'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı

'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Melikgazi Belediyesi, Hayrettin Karaca, Kayseri, Ocak, Yerel, Haber

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