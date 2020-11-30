Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu

30.11.2020 18:50 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:08
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu

İSTANBUL'da akşam saatlerinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşandı. 

Metrobüs duraklarında özellikle Zincirlikuyu ve Cevizlibağ'da yoğunluk oluştu. Araç bekleyenlerin oluşturduğu kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. İşten eve gitmek isteyen vatandaşlar, İETT duraklarında da yoğunluk oluşturdu. Bostancı Köprüsü üzerindeki İETT duraklarında bekleyen kalabalık kameraya yansıdı. Pendik, Kozyatağı, Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik yoğunluk haritasına göre, saat 18.45'te trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı. Kozyatağı D-100 Karayolu'nda oluşan trafik havadan da görüntülendi. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın yeni bakanı Silivrili çıktı
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın yeni bakanı Silivrili çıktı
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu

- İstanbul
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yolcu yoğunluğu
Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yolcu yoğunluğu
Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yolcu yoğunluğu devam ediyor (2)
Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yolcu yoğunluğu devam ediyor (2)
Kayseri'de toplu ulaşımda 1 Aralık itibariyle kağıt biletler geçersiz olacak
Kayseri'de toplu ulaşımda 1 Aralık itibariyle kağıt biletler geçersiz olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Enes Batur Bülent Ersoy Burcu Esmersoy
Spor Falcao Erol Bulut Josef De Souza Utku Yuvakuran Robert Prosinecki
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 19:08:24. #1.14#
title