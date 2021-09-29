Son dakika haber: Gaziantep'te şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde 'Vatan size minnettar' anonsu yapılıyor - Haberler
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Son dakika haber: Gaziantep'te şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde "Vatan size minnettar" anonsu yapılıyor

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Gaziantep'te şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te toplu ulaşım otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler, elektronik kartlarını cihaza okuttuklarında "Vatan size minnettar" anonsu duyuluyor.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te toplu ulaşım otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler, elektronik kartlarını cihaza okuttuklarında "Vatan size minnettar" anonsu duyuluyor.

Büyükşehir Belediyesi belediye otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı.

Şehit yakınları ve gazilerin belediye otobüslerinde kullandığı Gazi Ulaş Kent Kart'ı okuttukları sırada cihazdan "Vatan size minnettar" sesi yükseliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, yeni uygulamaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün halkımız şehit ve gazilerimize minnettar. Onlar için ne yapsak azdır. Gerçekten maddi olarak onların hakkını ödemek mümkün değil. Bir taraftan onları onurlandırırken bir taraftan da onlara dua ediyoruz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara Allah, sabır versin." diye konuştu.

Türkiye Hak Malulü Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Gaziantep Şubesi Başkan Yardımcısı Adem Fakçı ise "gazi şehir"de gazi ve şehit yakını olmanın ayrı bir duygu olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy ve belediye yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür eden Fakçı, "Toplu taşıma araçlarında 'Vatan size minnettar' sesli mesajı bizi mutlu etti. Bu çalışma, şehit ve gazi yakını olma konusunda bizleri güçlendiriyor. Çok güzel bir çalışma oldu. " dedi.

Fakçı, Gaziantep'in 500 şehit ve 700'e yakın gazisiyle bölgede en çok şehit veren il olduğunu sözlerine ekledi.

Son dakika haber: Gaziantep'te şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde Vatan size minnettar anonsu yapılıyor

Son dakika haber: Gaziantep'te şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde Vatan size minnettar anonsu yapılıyor

Son dakika haber: Gaziantep'te şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde Vatan size minnettar anonsu yapılıyor

Son dakika haber: Gaziantep'te şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde Vatan size minnettar anonsu yapılıyor

Son dakika haber: Gaziantep'te şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde Vatan size minnettar anonsu yapılıyor

Son dakika haber: Gaziantep'te şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde Vatan size minnettar anonsu yapılıyor

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Gaziantep'te şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde 'Vatan size minnettar' anonsu yapılıyor - Haberler
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