Toplanıp, miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar: Meslektaşlarına demediğini bırakmadı
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Toplanıp, miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar: Meslektaşlarına demediğini bırakmadı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Üsküdar'da toplanan bir grup aşı karşıtı, vatandaşları aşı olmamaya davet ederek, gösteri yaptı. Aşı karşıtlarına yönelik bir konuşma yapan Dr. Bilgehan Bilge'nin iddiaları ise dikkat çekti. Bilge, "! Aşıyı vuran zavallı sağlık memurları, hemşireler değil hekimler yargılanacak. 'Ben o yüzden ruhsatsız bir maddeyi insanlar üzerinde uyguladım' demek gibi bir lüksü yok hekimlerin" dedi.

Türkiye genelinde salgını sona erdirmek için aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Şu ana kadar Türkiye'de aşı olduktan sonra herhangi ciddi bir sorunla karşılaşan resmi vaka bildirilmedi. Bu nedenle, vatandaşların çoğu aşı olmak için randevu sırasına girdi. Ancak bunca olumlu örneğe rağmen, azınlık bir kesim de aşı karşıtlığını sürdürüyor.

"AŞI OLANLARDAN ÖZÜR DİLEYECEKLER"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Üsküdar'da toplanan aşı karşıtları miting havasında gösteri yaptı. Sosyal medyadan örgütlenen ve 'Pandemi büyük buluşması' adı altında Üsküdar'da toplanan kalabalığa Dr. Bilgehan Bilge konuşma yaptı. Bilgehan Bilge "Asla ve kat'a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM'lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de 1 sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler" ifadesini kullandı.

"RUHSATSIZ MADDEYİ UYGULADIM DİYEMEYECEKLER"

Bilge aşı yapılmasını savunan hekimleri de hedef gösterdiği konuşmasında "Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar! Aşıyı vuran zavallı sağlık memurları, hemşireler değil hekimler yargılanacak. Yok 'benim haberim yoktu', 'ben devlet memuruyum', 'Sağlık Bakanlığından tamim geldi, genelge geldi, emir geldi', 'Ben o yüzden ruhsatsız bir maddeyi insanlar üzerinde uyguladım' demek gibi bir lüksü yok hekimlerin" dedi.

Toplanıp, miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar: Meslektaşlarına demediğini bırakmadı
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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