Toplam Değeri 57 TL Olan, Kısa Süreliğine Ücretsiz 6 iOS Uygulama

Gelenekselleşmiş olan kısa süreliğine ücretsiz iOS uygulamaları listemizde bu hafta 6 adet uygulama bulunuyor. Farklı kategorilerde yer alan bu uygulamaları sizde ücretsiz olmasından faydalanarak indirip deneyebilirsiniz. İşte kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirebileceğini iOS uygulamalar.

1. 1Contact Pro

Normal fiyatı: 11,50 TL

1Contact Pro, akıllı bir rehber yönetim uygulaması. Bu uygulamayla rehberinizdeki kişileri kolayca ve hızlıca yönetebilir, yedekleyebilir, temizleyebilirsiniz.

2. Calcly: Free Universal Calculator for iPad

Normal fiyatı: 5,75 TL

Ortalama bir hesap makinesinden çok daha fazlasını yapabileceğiniz bu uygulama, daha çok belli bölümlerdeki üniversite öğrencilerinin oldukça işine yarayabilir. Calcly ile trigonometri, cebir, logaritma, faktöriyeller ve daha birçok hesaplamayı yapabilirsiniz.

3. Finder – Scan BLE Device

Normal fiyatı: 17,25 TL

Siz de telefonunu veya tabletini sürekli olarak bir yerlerde unutanlardansanız bu uygulama, oldukça işinize yarayabilir. Finder ile Bluetooth 4.0 desteği bulunan akıllı telefonunuzu, tabletinizi, akıllı saatinizi sinyal gücünü ölçerek bulabilirsiniz.

4. Moment Cam

Normal fiyatı: 5,75 TL

Moment Cam, retro tarzda fotoğraflar çekebileceğiniz ya da fotoğraflarınıza retro havası katabileceğini hatta tarih ekleyebileceğiniz bir uygulama. Kullanımı da oldukça basit olan uygulamada herhangi bir fotoğraf türü ikonuna tıklamanız yeterli. Bundan sonra fotoğraflarınızda farklı farklı birçok filtre ve tarih damgası kullanabilirsiniz.

5. Sleep Sounds: relaxing sounds

Normal fiyatı: 11,50 TL

Seslerin yüksek kaliteli stereo mikrofonlarla kaydedildiği bu uygulamanın kullanıcılarına sunduğu sesler arasında beyaz gürültü, kedi mırlaması, ormandaki bir dere, sağanak yağmur ve çok daha fazlası bulunuyor.

6. Videdit – Handy Video Editor

Normal fiyatı: 5,75 TL

Adından da anlaşılacağı gibi video düzenleme uygulaması olan Videdit ile videolarınızı çok farklı şekillerde düzenleyebilirsiniz.

Bu haftaki kısa süreliğine ücretsiz iOS uygulamaları listemizin sonuna geldik. Siz de beğendiğiniz uygulamaları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki listede görüşmek üzere.