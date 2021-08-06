Topladıkları hurda parçalardan mahallenin çocuklarına bisiklet yapıyorlar
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Topladıkları hurda parçalardan mahallenin çocuklarına bisiklet yapıyorlar

Topladıkları hurda parçalardan mahallenin çocuklarına bisiklet yapıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Küre ilçesinde lise öğrencisi üç genç, çevreden topladıkları hurda parçalarını bir araya getirerek, mahallenin çocuklarına bisiklet yapıyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde lise öğrencisi üç genç, çevreden topladıkları hurda parçalarını bir araya getirerek, mahallenin çocuklarına bisiklet yapıyor.

Kastamonu'nun Küre ilçe merkezinde ikamet eden lise öğrencisi üç genç, korona virüs pandemisi nedeniyle evde kaldıkları dönemde sosyal bir projeye imza attı. Evde boş kaldıkları zamanı iyi değerlendiren üç lise öğrencisi genç, ilçeden topladıkları hurda parçaları evlerinin önünde işleyerek bir araya getiriyor. Hurda parçalara işlev kazandıran gençler, bir araya getirdikleri parçalarla mahallede başta ihtiyaç sahibi olan çocuklara bisiklet yapıyor. Yaptıkları bisikletin arkasına otomobil lastiği bile takan gençler, bu sayede hem kendilerini geliştiriyor hem de hurda parçaları değerlendirerek çocukların yaranına bisiklet yapıyor.

Lise 12. sınıf öğrencisi Volkan Ersöz, Küre'de ilçe merkezinden topladıkları hurda parçaları evlerin önünde bir araya getirerek bisiklet yaptıklarını kaydetti. Pandemide evde kaldıkları dönemi değerlendirmek isteyen Volkan Ersöz, "Pandemide, mahallemizde çocukları eğlendirmek için farklı eğlence aracı yaparak hem kendimizi geliştirmek hem de çocukları sevindirmek isterik" dedi.

Amaçlarına ulaştıklarına inandığını söyleyen Ersöz, "Kısıtlamalardan dolayı hiçbir yere çıkamadığımız için arkadaşlarla aklımıza bu şekilde fikir geldi. Kapımızın önünde elimizdeki imkanlarla hurda parçalardan bisiklet yapmaya çalıştık. Tabii ki bizden daha iyi yapanlar mutlaka vardır ama elimizdeki imkanlar bu kadar olduğu için imkanlar ölçüsünde bu kadar yapabildik. Amacımıza da ulaşmış olduk. Hem kendimizi hem de mahallemizdeki çocukları pandemide mutlu etmiş olduk" diye konuştu. - KASTAMONU

Topladıkları hurda parçalardan mahallenin çocuklarına bisiklet yapıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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