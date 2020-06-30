Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
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Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı

Türkiye'nin en önemli tarihi eserlerinden biri olan 542 yıllık Topkapı Sarayı'nın Valide Sultan Dairesi'nde yapılan restorasyonda duvarda delikler oluştu.

30.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:01

Topkapı Sarayı'ndaki Valide Sultan Dairesi'nde yapılan restorasyon çalışması sırasında dikkatsiz ve özensiz çalışma sonucu tarihi yapının duvarlarında delikler oluştu. Restorasyonu yürüten firma hakkında soruşturma açıldı

HAREM BÖLÜMÜNDEKİ BÖLÜMLERİN DÜZENLENMESİ İSTENDİ

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; İstanbul'daki Tarihi Yarımada'da yer alan Topkapı Sarayı bir restorasyon skandalına sahne oldu. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı geçtiğimiz yıllarda, Topkapı Sarayı'nın harem bölümündeki yapılarından biri olan Valide Sultan Dairesi'nde restorasyon yaptırmaya karar verdi. Restorasyon kapsamında Topkapı Sarayı, harem, hünkâr salonu, müzik odası restorasyonu gibi bölümlerin düzenlenmesi istendi.

Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı

DUVARLARDA DELİKLER OLUŞTU

Bu iş yüklenici olarak Er-bu İnşaat ve Kolektif simli bir firmaya verildi. Yapılan anlaşma kapsamında restorasyon işinin denetimi için bir kontrol teşkilatı oluşturuldu. Firma çalışanlarının bu birimin bilgisi ve talimatı ile eş güdümlü hareket edeceği belirtildi. Tarihi yapının belirlenen bölümlerinde tavan duvar yapılarının sağlamlaştırılması, duvar resimlerinin bağlantılı olduğu taşıcıyı ve çevresinde bulunan çinilerin tadilatına başlandı. İddiaya göre, restorasyon sırasında duvardan koparılan parçalar muhafaza altına alınırken, duvarlarda yapılan dikkatsiz ve özensiz çalışmalar nedeniyle incelmeler ve çeşitli delikler oluştu.

KALICI HASARLAR OLUŞTU

Restorasyonda yapılan hatanın, denetimi yapan kontrol biriminin bilgisi dışında yapıldığı ileri sürüldü. Yapılan skandal hata nedeniyle tarihi duvarlarda ve eserlerde kalıcı hasar oluşmasına neden olduğu kaydedildi. Bunun üzerine Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı telafisi mümkün olmayan hasara neden olan firmanın cezalandırılması istendi. Savcılık tarafından olayla ilgili 'Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefetten' soruşturma başlatıldı. Tarihi yapıda oluşan hasarın nasıl telafi edileceği ile ilgili çalışma başlatılırken konuyla soruşturma devam ediyor.

Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı

Manşet

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