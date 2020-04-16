Top ve tüfekle değil, kalemiyle zafer kazandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Top ve tüfekle değil, kalemiyle zafer kazandı - Haberler
Ahmet Midhat Efendi, Ahmet Midhat, Güncel

Top ve tüfekle değil, kalemiyle zafer kazandı

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) "Oğlunun Kaleminden Ahmet Midhat Efendi ve Dönemi" isimli önemli bir kitabı okurla buluşturuyor.

16.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:11
Top ve tüfekle değil, kalemiyle zafer kazandı

Kâmil Yazgıç, babasının yaşamını anlattığı kitapta, "En meşhur ordu kumandanlarının top ile tüfek ile kazandıkları muzafferiyeti, Ahmet Midhat kamış kalemi ile daha parlak bir surette kazanmış, vatanına en büyük hizmeti, yani okumak hevesini, maarif tohumunu ekmiştir" diyor.

VakıfBank Kültür Yayınları'nın yayımladığı "Oğlunun Kaleminden Ahmet Midhat Efendi ve Dönemi", modern edebiyatımızın kurucularından gazeteci ve roman yazarı Ahmet Midhat Efendi'yi anekdotlar ve tarihi olaylar eşliğinde okura sunuyor.

Ahmet Midhat Efendi'nin hatıralarını kaleme alan oğlu Kâmil Yazgıç, kitapta babasının edebî görüşleri ve çalışmaları hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmuyor. Onu ilgi alanlarından dostluklarına, ilişkilerinden yayıncılık hayatı, sıkıntıları, siyasete yönelik bakışı ve özel yaşamına kadar anlatıyor.

Edebiyatımızda ilklere imza atan yazar

1844'te İstanbul'da doğan Ahmet Midhat, çocukluk yıllarında Mısır Çarşısı'ndaki bir aktar dükkânında çırak olarak çalıştı. Okuma aşkı her şeyden üstün gelince yılmadı; gündüz işe gitti, gece okuma-yazma öğrendi, kendini kitaplara adadı. İlerleyen yıllarda Rusçuk'ta memuriyet hayatına başlayan Ahmet Midhat, Fransızca ve Arapça'sını geliştirdi. Sonraki süreçte gazetecilik yaptı, ömrünün 50 yılını bu mesleğe adadı. Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim ve Namık Kemal gibi dönemin önemli isimleriyle dostluk kurdu. Gazetelerdeki yazıları nedeniyle Rodos'a sürgün edilen Ahmet Midhat, İstanbul'a dönünce roman çalışmalarına ağırlık verdi, edebiyatımızda ilklere imza attı. Kitapta ise edebi kişiliğinden ziyade insani özellikleri, bakış açısı ve yaşamı dikkate alınarak oğlu tarafından yazılmış Ahmet Midhat Efendi biyografisi yer alıyor.

300'e yakın eser bıraktı…

Kitapta, Ahmet Midhat Efendi'nin aynı zamanda samimi bir arkadaşı ve bir sırdaşı olduğunu söyleyen Yazgıç, "Babacığım sağlığında başından geçen en gizli vakaları bile bana anlatmış ve bunları bilahare [daha sonra] yazmaklığımı vasiyet etmiş idi. Ben de şimdi onun ruhunu şad etmek [sevindirmek] ve arzusunu yerine getirmek maksadıyla bu kitabı yazmaya başladım" diyor. Yazgıç, şöyle devam ediyor: "Eslafı [eskiler] onu şahsen ve eserleriyle pek iyi tanırlarsa da, gençlik mumaileyhi yalnız ağızdan işittikleri rivayetlerle pek az bilirler. Çünkü Ahmet Midhat'ın eski harflerle yazılmış üç yüze yakın âsârından [eserinden] bugünkü yeni nesil istifade edemezler… Bu kitabı okuyanlar anlayacaklardır ki, en meşhur ordu kumandanlarının top ile tüfek ile kazandıkları muzafferiyeti Ahmet Midhat kamış kalemi ile daha parlak bir surette kazanmış, vatanına en büyük hizmeti, yani okumak hevesini, maarif tohumunu ekmiştir."

Tarihi olaylara genişçe yer vererek anlattığı kitapta, babasının fiziki özelliklerine de değinen Yazgıç, ilerleyen sayfalarda ise babasının gazeteler çıkarırken çeşit çeşit mücadelelere girişip sürgün edildiğini, sürgün yıllarındaki başarılarını, dostlarına verdiği önemi ve tehlikeli mesleğinin her türlü cefasını çektiğini bir bir aktarıyor.

Kâmil Yazgıç kimdir?

Kamil Yazgıç, 1880, bir rivayete göre de 1878 yılında İstanbul'da doğdu. Yazgıç, tıbbiyeyi bitirmesinin ardından Anadolu'nun birçok şehrinde doktorluk yaptı. Yayımlanmış eserleri arasında Türk Yıldızı Emine (1937, roman) ve Ahmet Midhat Efendi: Hayatı ve Hatıraları (1940) bulunan Yazgıç, 1945'te vefat etti, Beykoz'daki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan 'Hastalığı nasıl kaptın?' sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı
İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Tüm uyarılara rağmen parka akın eden vatandaşlardan biri: Virüsten ölmeyi bekliyorum
Tüm uyarılara rağmen parka akın eden vatandaşlardan biri: Virüsten ölmeyi bekliyorum
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Lütfü Türkkan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Hakkı Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Levent Dörter İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Malcolm Thomas Ivan Obradovic Radamel Falcao Anderson Talisca
Daha Fazla Su Tbmm Kadın Nisan
Şu an buradasınız: Top ve tüfekle değil, kalemiyle zafer kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 10:23:17. #1.14#
title