Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor
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Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor

09.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:56

'Mandıra Filozofu' karakteriyle tanınan Müfit Can Saçıntı'nın sunumuyla 26 Ocak'ta Agro TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan '10 Ton Yem Bulmaca' yarışma programı yarışmacılarına tonlarca yem kazanma fırsatı sunacak.

Tarım televizyonu Agro TV, 26 Ocak'ta başlayacak olan '10 Ton Yem Bulmaca' isimli yeni yarışma formatıyla yarışmacılarına tonlarca yem dağıtacak. Rol aldığı 'Mandıra Filozofu' karakteriyle tanınan Müfit Can Saçıntı'nın sunumuyla renklenecek olan yarışma programında hayvancılık ile ilgili sorulan sorulara doğru yanıtları veren yarışmacılar hem tonlarca yem hem de değeri on binlerce liralık olan çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

100 TON YEM DAĞITILACAK

Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yarışmacılara ev sahipliği yapmaya hazırlanan '10 Ton Yem Bulmaca' programı, hayvancılık ile ilgili bilgi sahibi olan yetiştiricileri ekrana davet ediyor. Yarışmada açılan kutulara göre sorulacak soruları doğru yanıtlayan yarışmacılar, 10 ton yem kazanacak. 13 bölümden oluşacak yarışma programında toplamda ise 100 ton yem dağıtılacak.

Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
VATANDAŞ: Napacan babam yemi, bari somun ekmek hediye etseydin.
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ÜZGÜN İZLEYİCİ: Keşke Seksenlerin Yönetmenliğine tekrar gelsen be reyis
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BUCALI MESUT: Kes lan tatavayı.
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