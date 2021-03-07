Tomarza'nın Pusatlı mahallesi sakinleri arazi toplulaştırmasından memnun değil

Tomarza'nın Pusatlı Mahalle sakinleri arazi toplulaştırma konusunda; yetkililerin, toplulaştırmaya başlamadan önce anlattıkları ile yapılan arazi toplulaştırma işinin birbiri ile örtüşmediğini iddia ederek arazi toplulaştırmasından memnun olmadıklarını ifade ettiler.

Tomarza-Pusatlı Mahalle sakinleri, "Arazi toplulaştırması yapılmadan önce yetkililer bizi bilgilendiren bir toplantı yaptılar. Toplantı esnasında yetkililer bizlere; mahallemize ait olan arazilerde mıntıka-mıntıka toprak değeri yapılacak ve bizlere ait olan parça-parça tarlalarımızı bütünlemesi yapılacağını söyledi. Şuan kadar araziler içerisinde yol yapıldı. Bu konunun bütünleme ile hiçbir alakası yoktur. Yapılan yollar ise çok dar oldu. Yolların çakılla ve silindir işi çok hafif oldu. Yapılan yollar aradan 1 yıl geçmesine rağmen bozulmaya başladı. Öte yandan yollar için kullanılan çakıllar bizim mahallemizden çıkmasına rağmen bizim mahallemize özen gösterilmeden başka mahallelere yönlendirildi. Hayvanlarımızı her zamanki götürdüğümüz yolları ise daralttılar. Toplulaştırma konusunda hem çiftçiler hem de hayvancılık ile geçimlerini sağlayan vatandaşlar mağdur olacak. Birde en önemli konulardan bir tanesi olan gariban vatandaşın arazileri taşlı ve kayalıklı yerlere verildi" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı İsmail Kılıç ise, "Toplulaştırma benim dönemimde başladı. 8. ayda başlayıp 2. ayda bitecekti. Toplulaştırmadan memnun olmayan 378 mahalle sakimiz dilekçe vermiştir. Dilekçemize matbu bir yazı hazırlayıp dilekçe verenlere tek gönderilerek dilekçelerinin değerlendirecekleri söylemelerine rağmen tek bir dilekçe dahi değerlendirilmemiştir. Aynı zamanda DSİ'den tekbir yetkili mahallemize gelip biz şu çalışmaları yapacağız demediler. Yaptıkları tek şey mahallemizin dağındaki taşı kırıp başka mahallelere götürüyorlar hala bizim mahallemizin arazilerinde çakıllanmamış yollarımız var. Öyle bir yola yapmışlar ki yolları birbirine dahi bağlamamışlar. Tarlalarda ki taşları toplayacağız dediler halen toplamadılar. Vatandaşlar taşlı-kayalı arazilerini nasıl sürecekler? Mahallemde bulunan çiftçimin %40 mağdur. Toplulaştırma düzeltme olmuyor denerek bizlere mahkeme işaret ediliyor. Yetkililer 3718 parseliniz varken şuanda 2746 parsele indirdik diyorlar. Buyurun gidelim araziye toplulaştıracakları yere daha çok parçalamışlar. Bunun neresi toplulaştırma? 6 km uzaklıkta bulunan tarlayı 8 km ileri taşımış, 11 km uzaklıkta bulunan taylı ise mahallemizin başka bir ucuna taşımış. Toplulaştırma iyi güzel ama yapılırken adaletli ve dürüst yapılsın" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı