Tomarza'da "Ramazanın Gölgesinde Rahmet İklimi" konferansı düzenlendi
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Tomarza'da "Ramazanın Gölgesinde Rahmet İklimi" konferansı düzenlendi

Tomarzalı girişimci iş insanı Tevfik Helvacı'nın katkılarıyla "Ramazanın Gölgesinde Rahmet İklimi" konulu konferans düzenlendi.

07.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:36
Tomarza'da

Tomarzalı girişimci iş insanı Tevfik Helvacı'nın katkılarıyla "Ramazanın Gölgesinde Rahmet İklimi" konulu konferans düzenlendi.

İlahiyatçı yazar 'nun Kadın ve Gençlik Merkezinde verdiği konferansa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaymakam Burak Dertlioğlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Şahin, iş insanı Tevfik Helvacı, belediye meclis üyeleri, bazı kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Merkez Cami imam hatibi Yasin Şimşek'in Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Döngeloğlu, konferans verdi.

Kaynak: AA

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