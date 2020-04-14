Tomarza Belediyesi, vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte etti Tomarza Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte etti.

Tomarza Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte etti.

Tomarza Belediyesi kurduğu ekiplerin bir kısmı ilçe merkezi içerisinde bir kısmı da ilçe girişinde araçları koronavirüse karşı dezenfekte etti.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, koronavirüse karşı birçok alanda yapılan dezenfekte işlemlerini sürdürdüklerini, çalışmaya vatandaşlara ait araçları da kattıklarını belirtti.

Öte yandan belediye zabıta ekipleri, sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına yiyecek bırakıyor.

Başkan Şahin, "Sokak hayvanları, Yüce Rabbimin yarattığı masum, dilsiz ve güzel varlıklar olarak bizlere emanettir. Koronavirüsle mücadele kapsamında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak canlılarımıza sahip çıkarak ilçemizin birçok noktasına yiyecek bırakmayı sürdürüyoruz ve bu süreç geçene kadar da emanetlerimize sahip çıkacağız." dedi.

Kaynak: AA