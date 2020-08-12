Tolga Polat kimdir? Tolga Polat nereli, kaç yaşında?
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Tolga Polat kimdir? Tolga Polat nereli, kaç yaşında?

Hatay Vali Yardımcısı olarak görev yapmış olan Tolga Polat, Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Lisans esğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Peki, Tolga Polat kaç yaşında?

Tolga Polat kimdir? Tolga Polat nereli, kaç yaşında?
12.08.2020 08:30 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:34

Adana Defterdarlığında Milli Emlak Müdürlüğünde memur olarak çalışma hayatına başlayan Tolga Polat, ardından kaymakamlık sınavlarını kazanarak Mersin Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. İşte detaylar...

TOLGA POLAT KİMDİR?

1975 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana İlinde tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulunda askerlik görevini yaptı.

1998 yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak, Adana Defterdarlığında Milli Emlak Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Adana-Yumurtalık ve Hatay-Altınözü İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yürüttü. 2003 yılındaki Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak, kurs sonrasında sırasıyla Adana-Aladağ, Kars-Susuz, Niğde-Çamardı Kaymakamlıkları, Bingöl ve Erzincan Vali Yardımcılığı ile Hatay-Yayladağı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Tolga Polat, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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