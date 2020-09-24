Tolga Karel kimdir? Tolga Karel'in eşi kimdir? Tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'in mesleği nedir? Tolga Karel Instagram hesabı
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Tolga Karel kimdir? Tolga Karel'in eşi kimdir? Tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'in mesleği nedir? Tolga Karel Instagram hesabı

24.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:44
Tolga Karel kimdir? Tolga Karel'in eşi kimdir? Tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'in mesleği nedir? Tolga Karel Instagram hesabı

Sevilen ve beğenilen oyuncular arasında olan Tolga Karel, Amerika'ya taşınmasıyla yeniden gündem olmaya devam ediyor. Tolga Karel kimdir? Tolga Karel'in eşi kimdir? Tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'in mesleği nedir? Tolga Karel'in rol aldığı diziler ve filmler nelerdir?

Türkiye'de çok sevilen dizilerden biri olan Yaprak Dökümü'nde oynayarak kariyerini taçlandıran Tolga Karel aldığı bir karar ile Amerika'ya yerleşti ve bambaşka bir hayata atıldı. Tolga Karel kimdir? Tolga Karel'in eşi kimdir? Tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'in mesleği nedir? Tolga Karel'in rol aldığı diziler ve filmler nelerdir?

TOLGA KAREL KİMDİR?

Tolga Karel, 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimine Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı. 2 sene devam ettikten sonra konservatuar okumaya karar veren Karel, Paris Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Tolga Karel kimdir? Tolga Karel'in eşi kimdir? Tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'in mesleği nedir? Tolga Karel Instagram hesabı

Eğitimini bitirdikten sonra müzik sektöründe yerli birçok sanatçıyla çalışan Karel, Ebru Gündeş, Özcan Deniz, Hande Yener gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarlığı da yapmıştır.

Tolga Karel, 1999 yapımı yönetmenliğini Necati Aslan'ın yaptığı ''Gece Şahinleri'' adlı sinema filmiyle oyunculuk kariyerine başladı.

2000 yılında başlayan televizyon dizisi olan Evdeki Yabancı adlı romantik komedi dizisinde Tekin karakterini canlandıran Karel, en büyük başarıyı Yaprak Dökümü adlı dizide yakaladı. 5 sezon süren dizide ''Oğuz Ayhan'' karakterini canlandırdı.

2014 yılında yapımcılığını Acun Ilıcalı'nı yaptığı Survivor yarışmasına katılan Karel, yarışmada 102 gün kalmayı başardı.

2015 yılında yönetmenliğini Celal Çimen'in yaptığı ''Kod Adı: K.O.Z '' adlı sinema filminde İstanbul Emniyeti İstihbarat Müdürü ''Remzi Akkaya'' karakterini canlandırdı. 2016 yılında çekimlerine başlanan 'Kalbimdeki Yabancı' adlı dizisi yayınlamadan sona erdi.

TOLGA KAREL'İN EŞİ KİMDİR?

2011 yılında Azeri Manken Günay Musayeva ile evlenen ve evlilikleri 2015 yılında sona eren Karel'in bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu oldu.

ABD'ye yerleşme kararı alan ve 2016 Sarah Scott ile Dominik'te bir kez daha evlilik masasına oturan Karel'in bu evliliğinden Mia Margaret adında bir kızı olmuştur.

Tolga Karel kimdir? Tolga Karel'in eşi kimdir? Tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'in mesleği nedir? Tolga Karel Instagram hesabı

ABD'de iş kurmaya karar veren ve SakaMedical isminde şirket kuran Karel, burada sağlık turizmi işine girdi ancak istediği başarıyı yakalayamadı ve iflas vermek zorunda kaldı.

Tolga Karel, şu anda ABD'de tır şoförlüğü yapıyor.

TOLGA KAREL INSTAGRAM HESABI

Tolga Karel, tolgakarelusa kullanıcı adıyla Instagram hesabını kullanıyor.

TOLGA KAREL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2016 - Kalbimdeki Yabancı (Yabancı) (TV Dizisi)

2014 - Kod Adı K.O.Z. (Remzi Akkaya) (Sinema Filmi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Kasım) (TV Dizisi)

2012 - Kanıt 3. Sezon (Komiser Yaman) (TV Dizisi)

2010 - Yavuz Sultan Selim (Kısa Film)

2008 - Cin Geçidi (Levent)(Kısa Film)

2006 - 2010 - Yaprak Dökümü (Oğuz Ayhan) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen (Sinema Filmi)

2005 - Ödünç Hayat (Renan) (TV Dizisi)

2001 - Şeytan Çıkmazı (Çiko) (TV Filmi)

2000 - Evdeki Yabancı (Tekin) (TV Dizisi)

2000 - Aşkın Bedeli (Cem) (TV Filmi)

1999 - Gece Şahinleri (Cenk) (TV Filmi)

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