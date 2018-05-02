Tolga Güleç'ten Boşandığı Eşine: Ne Muazzam Şey Seni Sevmek

Aralık ayında sürpriz bir şekilde boşanmaya karar veren oyuncu Tolga Güleç ve Yeliz Şar, boşanmanın ardından dost kalacaklarını açıklamıştı. Dost kalmayı başaran çiftten Tolga Güleç, birlikte çektirdikleri fotoğrafı duygusal bir notla paylaştı.

"NE MUAZZAM ŞEY SENİ SEVMEK"

Eski eşi Yeliz Şar'a sarıldığı fotoğrafı paylaşan Güleç, altına şu notu düştü: "Lanet olsun, ne muazzam şey seni sevmek! Sen benim aşkım, sen benim kızım, sen benim yoldaşım, sen benim küçük annemsin. Canım, bir tanem, seni sevmeden önce dünyayı sevmesini bile bilmiyormuşum. Bu şehir güzelse senin yüzünden, bu elma tatlıysa senin yüzünden, bu insan akıllıysa senin yüzünden…"

KAFALARI KARIŞTIRDI

Oyuncunun bu paylaşımı herkesin kafalarını karıştırdı. İkilinin takipçileri yapılan paylaşıma 'O halde neden boşandınız?' yorumlarını yaptı.

IŞIN KARACA'DAN BARIŞ ÇAĞRISI

Şarkıcı Işın Karaca, ikilinin bu fotoğrafı karşısında tepkisiz kalamadı. Şarkıcı çiftin fotoğrafının altına "Her şeyi sil baştan yapsanız. Hatanın neresinden dönersen kardır diyerek aşkın kazanmasına müsaade etseniz mesela..." diyerek barış çağrısında bulundu.

GÜLEÇ SOYADINDAN VAZGEÇMİYOR

Oyuncu Yeliz Şar, eşinden boşanmasına rağmen Instagram hesabında Güleç'in soyadını kullanmaya devam ediyor.