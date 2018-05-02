Tolga Güleç'ten Boşandığı Eşine: Ne Muazzam Şey Seni Sevmek
Oyuncu Tolga Güleç, Aralık ayında boşandığı eşi Yeliz Şar'la çektirdiği fotoğrafı "Ne muazzam şey seni sevmek" notuyla paylaştı. Paylaşımı gören Işın Karaca, çifte barış çağrısında bulundu.
Aralık ayında sürpriz bir şekilde boşanmaya karar veren oyuncu Tolga Güleç ve Yeliz Şar, boşanmanın ardından dost kalacaklarını açıklamıştı. Dost kalmayı başaran çiftten Tolga Güleç, birlikte çektirdikleri fotoğrafı duygusal bir notla paylaştı.
"NE MUAZZAM ŞEY SENİ SEVMEK"
Eski eşi Yeliz Şar'a sarıldığı fotoğrafı paylaşan Güleç, altına şu notu düştü: "Lanet olsun, ne muazzam şey seni sevmek! Sen benim aşkım, sen benim kızım, sen benim yoldaşım, sen benim küçük annemsin. Canım, bir tanem, seni sevmeden önce dünyayı sevmesini bile bilmiyormuşum. Bu şehir güzelse senin yüzünden, bu elma tatlıysa senin yüzünden, bu insan akıllıysa senin yüzünden…"
KAFALARI KARIŞTIRDI
Oyuncunun bu paylaşımı herkesin kafalarını karıştırdı. İkilinin takipçileri yapılan paylaşıma 'O halde neden boşandınız?' yorumlarını yaptı.
IŞIN KARACA'DAN BARIŞ ÇAĞRISI
Şarkıcı Işın Karaca, ikilinin bu fotoğrafı karşısında tepkisiz kalamadı. Şarkıcı çiftin fotoğrafının altına "Her şeyi sil baştan yapsanız. Hatanın neresinden dönersen kardır diyerek aşkın kazanmasına müsaade etseniz mesela..." diyerek barış çağrısında bulundu.
GÜLEÇ SOYADINDAN VAZGEÇMİYOR
Oyuncu Yeliz Şar, eşinden boşanmasına rağmen Instagram hesabında Güleç'in soyadını kullanmaya devam ediyor.
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dün çok fena karnım agrıyordu,bugün zabah erkenden klinige gittim doktor film falan çekti,üç aylık hamile oldugumu söyledi,şimdi kızlardan ricam,çocuga isim bulmanızı rica ediyorum ,öyle bir isim olsunki dünyada eşi benzeri bulunmasın.Cevap Yaz 3 26 Yayından KaldırROCKY ZORTMUND: Leyla bravo sana güzel iş çıkardın yine Rambo iyi morarmıştır şimdi seninle uğraşmak neymiş görsün :))1 Yayından KaldırLEYLA: Kiz uğraşma ramboyla ağlar simdi:)Yayından KaldırLEYLA: Allahim yaaa sen tam bi kaçiksin :)kiz olursa ciciş esraaa :))1 Yayından KaldırREGO: Bu kadar mı yozlastik kimsede olmayan isimmis siz nesiniz ki çocuğunuz ne olacak vatan için Allah için koymalı ismi kimsede olsun olmasın ne önemi var Türk ismi köy dicemde siz anca ozentisinizTüm 11 yorumu okumak için tıklayın32 Yayından Kaldır