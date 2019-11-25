Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
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Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu

YouTube kanalı üzerinden yayın yapan bir programa konuk olan oyuncu Tolga Çevik, tiyatroya eşofmanla gelen bir seyirciyi sahneden gönderdiğini anlattı. Çevik'in bu itirafı ise sosyal medyada olay oldu.

25.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:00
Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu

Oyuncu Tolga çevik, 'nun YouTube'da Neysene kanalı için hazırladığı Loş Sohbetler isimli programına konuk oldu. Programda samimi itiraflarda bulunan Çevik, eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi uyararak gönderdiğini söyledi.

"19 YAŞINDAKİ GENCİ SAHNEDEN İNDİRDİM"

Tolgshow programı ile bir dönem seyirciyi ekrana kitleyen ünlü oyuncu Tolga Çevik, yıllar önce sahneye çıkardığı bir seyircisinin eşofmanlı olmasından rahatsız olduğunu ve tepki gösterdiğini söyledi. Çevik, olayın detaylarını ise şöyle anlattı: "2008 yılıydı sanırım. Sahneye eşofmanla çıkan 19 yaşındaki bir genci 'Ben seni smokinle karşılıyorum, sen 1885 Ses Tiyatrosu'na eşofmanla mı geldin' diyerek sahneden indirdim. Gerçekten çok sinirlendim."

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Çevik'in bu açıklaması sosyal medyada tartışıldı. Sosyal medya kullanıcıların bir kısmı Çevik'e hak verdi, bir kısmı ise haksız buldu.

"GENCE YASAK, CEM'E SERBEST Mİ?"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Cem Yılmaz'ın Tolga Çevik'in programına eşofmanla çıkmasını hatırlatarak "19 yaşındaki gence yasak, Cem'e serbest mi?" dedi. Tolga Çevik ise hakkındaki eleştirilere henüz bir cevap vermedi.


Haber Videosu: Tolga Çevik, eşorfmanla tiyatroya gelen bir genci kovduğunu itiraf etti!
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HABER YORUMLARI (13)

  • AYŞE:
    KENDİSİ O MUAZZAM TİYATRODA KOMEDİ SANAT ADI ALTINDA TUHAF DAVRANMAYA KÜFÜRLÜ KONUŞMALAR YAPMAYA AYIP KELİMELER LE '''' ŞAKALAR'''' YAPMAYI YADIRGAMIYOR. ALLAHIM NE GÜNLERE KİMLERE KALDIK . O ESPİRİLER VE SAÇMALIKLARIDA SMOKİNLE DEĞİL ANCAK EŞORFMANLA DİNLENİR ZATEN . BELDEN AŞAĞI KELİMELER TUHAF DAVRANIŞLAR İZLEYENLER BİLİR ZATEN.
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  • ADAM:
    Toplum vicdanını rahatsız etmeyecek kıyafetlere hiçbir platformda karışılmamalıdır. Ucu açık konu çünkü kılık kıyafet sakal vb. şeyler. Çizgiyi çekemezsiniz, bir karışmaya başladınız mı ardı arkası kesilmez
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  • SERTAÇ:
    DOĞRUDUR KENDİLERİ TİYATRO DÜNYAMIZIN DUAYENİ VE TEK ÜSTADIDIR YA KENDİNDE BAŞKASININ KILIK KIYAFETİNE KARIŞMA HAKKI GÖRÜYOR OLABİLİR. O BELDEN ALTI ESPRİLER, SMOKİNLE SÖYLENİNCE CUK OTURUYOR İNSANA. . . NE YAPARSIN KARDEŞ KILIK KIYAFET CEM YILMAZA SERBEST, GENÇ BİR ADAMA YASAK GÜYA
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