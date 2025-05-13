Tolga Çevik'e ne oldu, hastalığı ne? Tolga Çevik'ten üzen haber!

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden biri olan Tolga Çevik hakkında gelen son haberler, hayranlarını endişelendirdi. Mizah dolu performanslarıyla uzun yıllardır izleyicilerin gönlünde yer edinen başarılı oyuncuyla ilgili çıkan gelişmeler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. "Tolga Çevik'e ne oldu?", "Tolga Çevik'in sağlık sorunu ne?", "Hastalığı var mı?" gibi sorular arama motorlarında en çok aratılan konular arasına girdi. Peki, Tolga Çevik'in durumu nasıl? Tolga Çevik'e ne oldu? İşte merak edilenler ve tüm detaylar...

TOLGA ÇEVİK'E NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son olarak Kalender Pide filmiyle İbrahim Büyükak'la birlikte izleyici karşısına çıkan Tolga Çevik, bu kez sahne değil, sağlık durumu nedeniyle gündemde. Genellikle kameralardan uzak, sakin bir yaşam süren başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "lomber disk hernisi" teşhisi aldığını duyurdu.

TOLGA ÇEVİK'E NE OLDU

Tolga Çevik'in yaşadığı bu rahatsızlık, doğrudan sahne performansını etkilediği için İzmir'de 12 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Tolgshow gösterisine katılamayacağı belirtildi. Ünlü oyuncunun bu açıklaması, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı.

TOLGA ÇEVİK'İN HASTALIĞI NE

TOLGA ÇEVİK'İN HASTALIĞI NE?

Tolga Çevik'in hastalığı "lomber disk hernisi", yani halk arasında bilinen adıyla bel fıtığı olarak açıklandı. Lomber disk hernisi, omurga disklerinden birinin fıtıklaşarak sinirlere baskı yapması sonucu ortaya çıkar. Şiddetli bel ağrısı, bacaklara vuran ağrılar ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Tedavi süreci istirahat, fizik tedavi veya bazı durumlarda cerrahi müdahale gerektirebilir.