Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2021 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak? TRT 1'de mi? TRT Spor'da mı?

2021 Tokyo Olimpiyatları ne zaman yapılacak? Tokyo Yaz olimpiyatları hangi gün başlıyor? Olimpiyatlar hangi kanalda yayınlanıyor? Olimpiyatlar ne zaman başlayacak 2021? Olimpiyatlar hangi tarihler arasında yapılacak? Japonya Tokyo Olimpiyatları ertelendi mi? 2021 Yaz olimpiyatları hangi ülkede yapılıyor? Japonya'da mı yapılacak Olimpiyatlar geçen sene neden ertelendi? Detaylar haberimizde...

2020 Yaz Olimpiyatları'na sayılı günler kaldı. Spor severler 2020 Yaz Olimpiyatlarının ne zaman yapılacağını, olimpiyatların ne zaman başlayacağını olimpiyatların hangi kanalda yayınlanacağını merak etti. Peki, Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2021 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak? TRT 1'de mi? TRT Spor'da mı?

2021 TOKYO YAZ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Japonya başbakanı Şinzo Abe'nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "Tokyo 2020" adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verdi.

Yapılan açıklama göre 2020 yılı ertelenen ve 2021 yılında yapılacak olan Yaz Olimpiyatlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlemesine karar verilmiştir.

Tokyo olimpiyatları ne zaman başlıyor : 23 Temmuz Cuma 2021

Tokyo olimpiyatları ne zaman bitecek : 8 Ağustos Pazar 2021

2020 Yaz olimpiyatları 17 gün sürecektir.

2021 TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

2020 YAZ OLİMPİYATLARI HAKKINDA BİLGİLER

2020 Yaz Olimpiyatları ya da resmî adıyla XXXII. Yaz Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen Olimpiyat Oyunları'dır. 7 Eylül 2013 tarihinde Buenos Aires'te yapılan 125. IOC oturumunda Tokyo ev sahibi şehir olarak ilan edildi. Tokyo aynı zamanda 1964 Yaz Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapmıştı.