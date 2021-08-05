Tokyo Olimpiyatları'nda Taekwondo'da Bronz Madalya Kazanan Öğrencimiz Hakan Reçber, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti
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Tokyo Olimpiyatları'nda Taekwondo'da Bronz Madalya Kazanan Öğrencimiz Hakan Reçber, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

Tokyo Olimpiyatları'nda Taekwondo'da Bronz Madalya Kazanan Öğrencimiz Hakan Reçber, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti
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Tokyo Olimpiyatları'nda Taekwondo'da bronz madalya kazanan Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hakan Reçber, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Tokyo Olimpiyatları'nda Taekwondo'da bronz madalya kazanan Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hakan Reçber, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Yeni Senato Salonunda gerçekleşen ziyarete Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Erdal Zorba, Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bilal Dostbil, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latif Aydos, Genel Sekreter Hasan Kaleli, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Ragıp Akyürek ve idari birim yöneticileri katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesinin Rektörü olarak Hakan Reçber'in elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Reçber'in bundan sonra katılacağı organizasyonlarda altın madalya kazanması temennisinde bulunan Prof. Dr. Musa Yıldız, maddi ve manevi olarak öğrencimize gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Rektörümüz Yıldız ayrıca Gazi Üniversitesinin her zaman devletimizin yanında olduğunun altını çizerek ülkemizde yaşanan sel ve deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Hakan Reçber ise ülkemizin zor zamanlar geçirdiği bir dönemde böyle bir başarı elde etmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Katıldığı ilk olimpiyatlarda bronz madalya kazandığını dile getiren Reçber, 2024'te yapılacak olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı hedeflediğini belirtti.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latif Aydos da başarısından dolayı öğrencimiz Hakan Reçber'i tebrik etti. Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin birçok öğrencisinin bugüne kadar katıldıkları uluslararası organizasyonlarda şampiyon olduğunu vurgulayan Aydos, Fakülte öğrencilerinin bu başarısının devam edeceğinin vurguladı.

Konuşmaların ardından Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, başarılı öğrencimize hediye ve çiçek takdim etti. Rektörümüz aynı zamanda Hakan Reçber'e, adına dikilmiş olan 3 adet fidan sertifikası ve bir de teşekkür belgesi verdi.

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Kaynak: Habermetre

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Tokyo Olimpiyatları'nda Taekwondo'da Bronz Madalya Kazanan Öğrencimiz Hakan Reçber, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti - Haberler
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