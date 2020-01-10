Tokyo Olimpiyatları: Çevreci yataklar için 'sekse dayanacak' garantisi
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Tokyo Olimpiyatları: Çevreci yataklar için 'sekse dayanacak' garantisi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'nda kullanılacak olan geri dönüştürülebilen sert karton yatakların, sporcuların partnerleriyle seks yaparken kırılmayacağı garantisi verildi. Yatakları üreten firma Airweave, bazaların 200 kilo ağırlığa dayanıklı olduğunu açıkladı

10.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:36
Tokyo Olimpiyatları: Çevreci yataklar için 'sekse dayanacak' garantisi

'nın başkenti 'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'nda kullanılacak olan geri dönüştürülebilen sert karton yatakların, sporcuların partnerleriyle seks yaparken kırılmayacağı garantisi verildi.


Tokyo'daki olimpiyat köyünde çevre dostu sert kartondan yapılan yatakların kullanılacağının duyurulmasının ardından bazı sporcular çekincelerini dile getirmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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