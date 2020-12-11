(TOKYO)- Japonya'da Kuş Gribi Salgını Tehlikesi Büyüyor- Bir Eyalette Daha Görüldü: 640 Bin Tavuk İtlaf Edilecek
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(TOKYO)- Japonya'da Kuş Gribi Salgını Tehlikesi Büyüyor- Bir Eyalette Daha Görüldü: 640 Bin Tavuk İtlaf Edilecek

11.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:19

- Japonya'da kuş gribi salgını tehlikesi büyüyor Bir eyalette daha görüldü: 640 bin tavuk itlaf edilecek Japonya'da kuş gribi salgını bu kez ülkenin Okayama eyaletine sıçradı.

- Japonya'da kuş gribi salgını tehlikesi büyüyor

Bir eyalette daha görüldü: 640 bin tavuk itlaf edilecek

TOKYO - Japonya'da kuş gribi salgını bu kez ülkenin Okayama eyaletine sıçradı. Virüsün daha geniş alana yayılma riski nedeniyle 640 bin tavuğun itlafına başlandığı bildirildi.

Japonya'da geçtiğimiz ayın başından bu yana, art arda doğrulanan toplu kuş gribi vakalarına bir yenisi daha eklendi. Okayama eyalet yönetimi, bugün yaptığı açıklamada Mimasaka kentindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgının doğrulandığını duyurdu. Tesiste dün kuş gribi şüphesi üzerine yapılan testlerin ardından tespit edilen enfeksiyon nedeniyle yaklaşık 640 bin tavuğun, enfeksiyonun daha geniş alana yayılma riski nedeniyle itlaf edileceği belirtildi. Bu yılki salgınlar nedeniyle yapılan itlaf çalışmalarının en büyüklerinden biri olarak gösterilen ve bugün başlayan çalışmalara, bölge valiliğinin talebi üzerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personelinin de katıldığı öğrenildi.

9 eyalette salgın

Japonya'da 2018 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz ayın başında, Kagawa'da doğrulanan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita ve Wakayama'ya sıçramış, salgınlar nedeniyle telef olan tavukların sayısının 2.5 milyona ulaştığı bildirilmişti. Vakaların Okayama'da da görülmesiyle ülkede kuş gribi salgınından etkilenen eyaletlerin sayısı 9'a ulaştı.

(TOKYO)- Japonya'da Kuş Gribi Salgını Tehlikesi Büyüyor- Bir Eyalette Daha Görüldü: 640 Bin Tavuk İtlaf Edilecek
(TOKYO)- Japonya'da Kuş Gribi Salgını Tehlikesi Büyüyor- Bir Eyalette Daha Görüldü: 640 Bin Tavuk İtlaf Edilecek
(TOKYO)- Japonya'da Kuş Gribi Salgını Tehlikesi Büyüyor- Bir Eyalette Daha Görüldü: 640 Bin Tavuk İtlaf Edilecek
(TOKYO)- Japonya'da Kuş Gribi Salgını Tehlikesi Büyüyor- Bir Eyalette Daha Görüldü: 640 Bin Tavuk İtlaf Edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ERSOY

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