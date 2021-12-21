İSTANBUL-TOKYO'DA BRONZ MADALYA ALAN İKİ SPORCUYA ARABA HEDİYE EDİLDİ

Tokyo 2020'de tekvando alanında bronz madalya ile Türkiye'ye dönen Merve Çoban ile Ali Sofuoğlu'na Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından araba hediye edildi.

Kağıthane Belediyesi, Tokyo 2020'de tekvando alanında gösterdikleri başarıdan dolayı Merve Çoban ile Ali Sofuoğlu'nu ödüllendirmek istedi. Aldıkları bronz madalyayla Türkiye'ye başarı getiren sporculara, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından araba hediye edildi. Gençleri tebrik eden Başkan Öztekin, 'Kağıthane Belediye Spor Kulübümüzdeki lisanslı iki sporcularımız ülkemizi temsil etti. Başarıya ulaştık. Onların her zaman yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bugün de onları tekrardan ödüllendirmek istedik' açıklamasını yaptı. Ayrıca Başkan Öztekin bu vesileyle gençleri de spora özendirip teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

'SPORCUYA DESTEK VAR'

Başarısının tebrik edilmesinden dolayı çok mutlu hissettiğini ifade eden Merve Çoban, olimpiyatlara ilk defa katılmalarına rağmen güzel mücadele ettiklerini belirtti. Olimpiyat psikolojisinin çok farklı olduğuna değinen Çoban, 'Başkanımıza, yöneticilerimize ve antrenörlerimize bize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmalarımıza hala durmadan devam ediyoruz. Ülkemize başarı getirmeye devam edeceğiz' dedi.

Sporculara Türkiye'de destek olunduğuna değinen Çoban, 'Olimpik sporcu olmamamıza rağmen üniversiteye girerken ya da atamalarımızda bize gayet yardımcı olunuyor' şeklinde konuştu.

'SPORCULAR ÖNCEDEN BU KADAR DEĞER GÖRMÜYORDU'

Ali Sofuoğlu ise böyle bir organizasyon düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'de sporun daha da gelişebilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirten Sofuoğlu, 'Sporda gelişebilmek aslında bir süreç meselesidir. Örneğin sporcular, önceden bu kadar çok değer görmüyordu. Bu kadar çok imkanlara da sahip değildik. Planımızı uzun vadelere göre hazırlayıp hedeflerimizi de ona göre tutmalıyız' diye konuştu.