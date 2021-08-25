Tokyo 2020'de mücadele edecek paralimpik tekvandocular uğurlandı
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Tokyo 2020'de mücadele edecek paralimpik tekvandocular uğurlandı

Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Paralimpik 6 tekvandocu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak üzere Aydın'dan yola çıktı.

Paralimpik 6 tekvandocu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak üzere Aydın'dan yola çıktı.

Kuşadası'ndaki bir otelde, sporcular için düzenlenen uğurlama törenine AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İl Müftüsü Ercan Aksu ve AK Parti İl Teşkilatı üyeleri katıldı.

Metin Yavuz, törende yaptığı konuşmada, 6 sporcunun, 3 antrenör ve 1 teknik direktör ile yola çıktığını, ekibin oyunlardan başarıyla döneceğine inandığını kaydetti.

Konuşmanın ardından Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporcular Gamze Gürdal, Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Meryem Betül Çavdar, Fatih Çelik, Mahmut Bozteke ve Mehmet Vasıf Yakut, dualarla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uğurlandı.

Tokyo 2020'de mücadele edecek paralimpik tekvandocular uğurlandı
Tokyo 2020'de mücadele edecek paralimpik tekvandocular uğurlandı
Tokyo 2020'de mücadele edecek paralimpik tekvandocular uğurlandı
Tokyo 2020'de mücadele edecek paralimpik tekvandocular uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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